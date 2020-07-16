 Almanya′da PKK yöneticisine 2,5 yıl hapis cezası | ALMANYA | DW | 18.08.2020

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ALMANYA

Almanya'da PKK yöneticisine 2,5 yıl hapis cezası

Almanya’da PKK’nın üst düzey yöneticilerinden biri olduğu gerekçesiyle bir kişiye iki buçuk yıl hapis cezası verildi.

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Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada Almanya’da faaliyet gösteren bir PKK yöneticisine iki buçuk yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme Başkanı Hâkim Thomas Bergmann, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan şahsın yurtdışında faaliyet gösteren terör örgütüne üyelikten suçlu bulunduğunu söyledi. Kararda 60 yaşındaki sanığın Mayıs 2018'de PKK'nın Mainz bölgesi yöneticiliğini üstlendiğine hükmedildi. Söz konusu bölgenin Mainz kentinin yanı sıra Rheinhessen ve Hessen'in bazı kesimlerini de kapsadığı belirtildi.

223 bin euro topladı, 250 euro aylık aldı

Mahkeme sanığın "Ali" takma adıyla PKK adına bağış topladığı, propaganda etkinlikleri organize ettiği ve bu faaliyetleri denetlediğine hükmetti. Terör örgütüne aktarılan paranın yaklaşık 223 bin euroyu bulduğu ve şahsın buna karşılık örgütten aylık 250 euro aldığı belirtildi.

27 Şubat tarihinde başlayan ve toplam 28 duruşmanın yapıldığı, 25 tanık ve 6 bilirkişinin dinlendiği davada savcılık sanık hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası talep etmişti. Sanık ise yaptığı tüm faaliyetlerin yasal olduğu yönünde savunma yaptı. Hâkim Bergmann sanığın PKK üyeliğini "ne kabul ne de reddettiğini" söyledi.

Sanık savunmasında ayrıca Almanya'ya gelmeden önce Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu, işkenceye uğradığını ve yıllarca hapis yattığını söyledi. Mahkeme cezanın tayininde sanığın yaşadığı bu deneyimleri dikkate aldı. Ayrıca PKK yöneticisinin Almanya'daki faaliyetleri sırasında şiddete başvurmamış ve başkalarına baskı uygulamamış olması, saldırılara karıştığına dair bir delil bulunmaması dikkate alındı. Mahkeme kararında sanığın "bir teröristten anlaşılması gereken" türden bir kişi olmadığı ifade edildi.

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Almanya'da PKK'nın bölge yöneticilerinden olduğu iddia edilen 46 yaşındaki bir Türk vatandaşına karşı açılan dava 21 Ağustos'tan itibaren görülmeye başlıyor.

Ocak ayında Frankfurt'ta tutuklanan ve PKK bölge sorumlusu olmakla suçlanan Gökmen Ç. hakkındaki iddianame tamamlandı. Davanın kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Almanya'da PKK adına bağış topladığı ve etkinlikler düzenlediği belirtilen 63 yaşındaki bir kişiye 3 yıl hapis cezası verildi.

Hâkimden sanığa teşekkür

Çok sayıda Kürdün de izlediği karar duruşmasında Mahkeme Başkanı Bergmann Almanya'da bir halk grubu için faaliyet göstermenin yasadışı olmadığını belirtti. Hâkim Bergmann buna karşılık hangi yöntemlerin seçildiği ve hangi gruplarla hareket edildiğinin ise önemli olduğunu söyledi. Bergmann konuşmasının sonunda sanığa 28 günlük duruşmalar boyunca gösterdiği dostane ve ciddi yaklaşımdan ötürü teşekkür etti.

Şahsın Haziran 2019 tarihinde gözaltına alınmadan önce Lahnau’da ikamet ettiği belirtiliyor.

AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK, 1993 yılından bu yana Almanya'da faaliyetleri yasak örgütler arasında bulunuyor.

AFP, dpa / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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