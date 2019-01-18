Almanya’da PKK bağlantılı iki yayınevi yasaklandı

Almanya'da faaliyet gösteren iki yayınevi PKK'nın "yan kuruluşu" oldukları gerekçesiyle kapatıldı. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1993 yılından beri terör örgütü sayılan PKK'ya bağlı olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle "Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH” ve "MIR Multimedia GmbH” adlı kuruluşların yasaklandığı ve lağvedildiği belirtildi. İki şirketin Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki merkezlerinde arama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında işyerlerinde daha önce yapılan aramalarda yayınevlerinin "sadece PKK'nın organizasyon yapısının devamlılığına hizmet ettiği" şüphesinin güçlendiği belirtildi. “Yayınevi faaliyeti paravanı altında yapılan tüm ticari faaliyetler sadece PKK’ya yaramaktadır” denilen açıklamada böylece "terör örgütünün Almanya ve Avrupa'daki faaliyet imkânlarının kalıcı biçimde güçlendiği” ve "PKK yasağının etkilerinin sistematik bir biçimde zayıflatıldığı” kaydedildi.

Almanya'da 14 bin 500 PKK'lı var

Almanya'daki taraftar sayısı 14 bin 500'ü bulan PKK ülkedeki sayıca en kalabalık radikal yabancı örgüt sayılıyor. İçişleri Bakanlığı ayrıca örgütün Almanya'yı çekilme, finansman ve militan devşirme yeri olarak kullandığını açıkladı. Federal Savcılık tarafından şimdiye kadar PKK ile bağlantılı 180 soruşturma açılırken 90'dan fazla kişi PKK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle mahkeme tarafından cezalandırıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer "PKK'nın Almanya'da yasaklanmış olmasına rağmen faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle örgüte haddinin bildirilmesi ve yasal düzenin geçerli kılınması gerekmektedir” dedi. Almanya İçişleri bakanlığı 11 yıl önce ROJ TV'yi PKK'nın organizasyon yapısına bağlı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yasaklamıştı.

DW, afp,dpa/AG, EC

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