 Almanya’da PKK bağlantılı iki yayınevi yasaklandı | ALMANYA | DW | 12.02.2019

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ALMANYA

Almanya’da PKK bağlantılı iki yayınevi yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'da faaliyet gösteren iki yayın kuruluşunu PKK'ya bağlı oldukları gerekçesiyle yasakladı.

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Almanya'da faaliyet gösteren iki yayınevi PKK'nın "yan kuruluşu" oldukları gerekçesiyle kapatıldı. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1993 yılından beri terör örgütü sayılan PKK'ya bağlı olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle "Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH” ve "MIR Multimedia GmbH” adlı kuruluşların yasaklandığı ve lağvedildiği belirtildi. İki şirketin Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki merkezlerinde arama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında işyerlerinde daha önce yapılan aramalarda yayınevlerinin "sadece PKK'nın organizasyon yapısının devamlılığına hizmet ettiği" şüphesinin güçlendiği belirtildi. “Yayınevi faaliyeti paravanı altında yapılan tüm ticari faaliyetler sadece PKK’ya yaramaktadır” denilen açıklamada böylece "terör örgütünün Almanya ve Avrupa'daki faaliyet imkânlarının kalıcı biçimde güçlendiği” ve "PKK yasağının etkilerinin sistematik bir biçimde zayıflatıldığı” kaydedildi.

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Berlin'de aşırı sol grupların 1 Mayıs gösterisinde yasaklı PKK bayraklarını taşıma çağrısı, olay çıkabileceği kaygısı yarattı. Eyalet İçişleri Bakanı, gösteriyi "yakından takip edeceklerini" açıkladı. (30.04.2018)

Almanya İçişleri Bakanlığı, PKK'ya destek verdikleri suçlamasıyla iki firma hakkında soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı de Maiziere, yasakların ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. (08.03.2018)

Almanya'da PKK'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olarak kabul edilen ancak yasaklı olmayan NAV-DEM'in gösterilerine artık izin verilmeyeceği bildirildi. Köln polisi PKK bağlantısı gerekçesiyle iki gösteriyi yasakladı. (14.02.2018)

Köln'de TSK'nın Afrin operasyonunu protesto gösterisi öncesinde Emniyet açıklama yaptı. Gösteride Öcalan posterlerine izin verilmeyeceği, Suriye'deki "Kürt savaşçıların" bayraklarının ise taşınabileceği açıklandı. (26.01.2018)

Almanya'da 14 bin 500 PKK'lı var

Almanya'daki taraftar sayısı 14 bin 500'ü bulan PKK ülkedeki sayıca en kalabalık radikal yabancı örgüt sayılıyor. İçişleri Bakanlığı ayrıca örgütün Almanya'yı çekilme, finansman ve militan devşirme yeri olarak kullandığını açıkladı. Federal Savcılık tarafından şimdiye kadar PKK ile bağlantılı 180 soruşturma açılırken 90'dan fazla kişi PKK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle mahkeme tarafından cezalandırıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer "PKK'nın Almanya'da yasaklanmış olmasına rağmen faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle örgüte haddinin bildirilmesi ve yasal düzenin geçerli kılınması gerekmektedir” dedi. Almanya İçişleri bakanlığı 11 yıl önce ROJ TV'yi PKK'nın organizasyon yapısına bağlı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yasaklamıştı.

DW, afp,dpa/AG, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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