Almanya'da pandemiyle mücadelede hükümetin yetkilerinin artırılması planlanıyor

Almanya'da salgınla daha etkili mücadelede hükümetin yetkilerinin artırılması amacıyla Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nda değişiklik planlanıyor. Hali hazırdaki durumda koronavirüs önlemlerinde birçok konuda ilgili eyaletler karar verme yetkisine sahip. AFP'nin, hükümet ortakları Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grupları için hazırlanan taslağa dayandırdığı habere göre hükümet gelecekte pandemiyle mücadelede daha fazla karar verme yetkisine sahip olacak. Taslak metinde, "Bu aynı zamanda hükümete Almanya genelinde enfeksiyondan korunmayı koordineli biçimde yönetme garantisi veriyor" denildi.

Neler değişecek?

Taslağa göre 100 bin kişide yedi gün içinde vaka sayısı 100'e ulaşan kent ve ilçelerde bağlayıcı olacak acil freni devreye girecek. Bir kent ya da ilçede üç gün üst üste yeni koronavirüs vaka sayıları 100 bin kişide 100'e ulaştığında, buralarda bir gün sonrasında ek önlemler yürürlüğe girecek. Önlemler yedi günlük insidans üç gün boyunca 100 bin kişide 100'ün altına indiğinde ise devre dışı bırakılacak.

İnsidans değerinin 100'e ulaştığı yerlerde gece 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Ancak doktor ya da veterinere gidilmesi gereken acil durumlar, gece mesaileri, bakıma muhtaç kişilere destek sunulması, 18 yaşından küçüklere ya da ölüm döşeğinde olanlara eşlik edilmesi gibi hallerde sokağa çıkılması mümkün olabilecek.

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Yüz yüze eğitim verilmeyecek

Okullar, yuvalar, yüksekokullar ve yetişkinlerin eğitim gördüğü kurs ve benzeri merkezler yüz yüze eğitim veremeyecek. Ancak söz konusu okul, yuva ya da eğitim merkezlerinde ihtiyaç halinde eğitim verilmesi söz konusu olabilecek. Bu durumda ise eğitim görenlerin sadece yüzde 20'si bundan yararlanabilecek. Bu kişilerin ise en fazla 36 saat içinde yapılmış negatif testleri sunmaları gerekiyor.

Bunun yanı sıra dükkanlar, pazarlar, yapı marketler de kapatılacak. Ancak süpermarketler, içecek satan dükkanlar, eczaneler, benzin istasyonları ve temizlik malzemeleri satan dükkanlar açık kalacak.

Hükümetin yetkisi artacak

AFP'nin elindeki taslağa göre enfeksiyondan korunma yasasında değişiklik öngören düzenleme onaylanırsa hükümet pandemiyle mücadalede şimdiye dek eyaletlerin yetki alanındaki birçok konuda daha fazla yetki kazanmış olacak. Bunun yanı sıra eyaletlerin inisiyatifine bırakılan kurallar ise ortak hale getirilebilecek. Taslak metinde bu adımın atılmasına gerekçe olarak, "Almanya genelinde çok dinamik biçimde birkaç gün içinde vaka sayılarının ciddi biçimde artması" gösterildi.

Söz konusu değişikliğin en kısa süre içinde yapılması planlanıyor. Başbakan Angela Merkel ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz Federal Meclis'te grubu bulunan partilerin yöneticilerini Cuma günü söz konusu plan hakkında bilgilendirdi. Değişiklik planı önümüzdeki Salı günü kabinenin onayına sunulacak. Ve önümüzdeki hafta içinde Federal Meclis'e sunulacak. Ardından ise Eyalet Temsilciler Meclisi'nin değişikliği onaylaması bekleniyor.

Almanya'da salgının başından beri Başbakan Merkel ile eyalet başbakanlarının yaptığı toplantılarda tedbirlere ilişkin kararlar alınıyor ve bu kararlar eyalet yönetimleri tarafından uygulanıyordu. Başbakan Merkel'in eyalet başbakanları ile Pazartesi günü yapmayı planladığı ve korona tedbirlerinin görüşüleceği toplantı da planlanan yasal düzenleme nedeniyle iptal edildi.

DW, AFP / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe