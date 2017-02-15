 Almanya′da Omicron kaynaklı ilk ölüm | Almanya | DW | 23.12.2021

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Almanya

Almanya'da Omicron kaynaklı ilk ölüm

Almanya'da Omicron kaynaklı ilk ölümün meydana geldiği bildirildi. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da şu anda 3 bin 198 Omicron vakası bulunuyor.

Coronavirus - Dresden Corona-Intensivstation

Almanya'da salgın verilerini takip eden ve Alman hükümetine danışmanlık yapan Robert Koch Ensitüsü (RKI), ülkede Omicron varyantıyla bağlantılı ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastanın kimliği açıklanmadı, ancak 60 - 79 yaş aralığında olduğu ve kendisine bulaşan virüsün Omicron kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Almanya'da şu ana kadar 3 bin 198 Omicron vakası bulunduğunu açıklayan RKI, Omicron vakalarının her gün bir önceki güne göre yüzde 25 artış gösterdiğine dikkat çekti. Şimdiye kadarki Omicron vakalarının sadece genom dizilimi ve varyanta özel PCR testleri ile tespit edildiğini belirten RKI, vaka sayısının aslında daha yüksek olabileceğine işaret etti. RKI'nin açıklamasında "Veriler henüz doğrulanmadı, dolayısıyla değişiklikler ve düzeltmeler olabilir" denildi.

Almanya'da pozitif vakaların sadece küçük bir bölümüne varyant incelemesi yapılıyor. RKI, tespit edilen Omicron vakalarından 48'inin hastanede tedavi gördüğünü de kaydetti.

Mart ayı için model hesaplama

Almanya'da uzmanları yaptığı model hesaplamalara göre önümüzdeki Mart ayında Omicron vakalarının sayısının 160 bin ila 240 bine yükselebilir.

Haber portalı Spigel'de yer alan hesaplamada, aynı senaryo içinde 8 bin kişinin de yoğun bakımda tedavi göreceği tahmin ediliyor. Ülkede şu anda yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise yaklaşık 4 bin 400.

Almanya'nın önde gelen virologlarından Christian Drosten

Almanya'nın önde gelen virologlarından Christian Drosten

"Alınan kararların hayata geçirilmesi önemli"

Almanya'nın önde gelen virologlarından Christian Drosten da Omicron'un Almanya için zorluklar oluşturacağını ifade ederek önemli olanın, siyasetin aldığı kararların hayata geçirilmesi olduğunu söyledi. Drosten,Noel sonrası için sertleştirilecek kuralların etkisini gösterip göstermeyeceğini beklemek gerektiğini, aksi takdirde önlemlerin sertleştirilebileceğini vurguladı.

Almanya'da federal ve eyalet yönetimlerinin kararlaştırdığı önlemler uyarınca 28 Aralık'tan itibaren ülke genelinde gece kulüpleri, diskotekler ve benzeri mekanlar kapatılacak, futbol maçları gibi büyük çaplı etkinlikler de seyircisiz düzenlenecek. Ayrıca iç ve dış mekanlarda aşılı ve iyileşmiş en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Aşısızların ise daha önce süpermarket ve eczane gibi temel ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştı.

dpa,AFP,epd/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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