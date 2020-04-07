Almanya’da normale dönüş sinyali

Almanya’da koronavirüs bulaşanların sayısı yaklaşık 108 bin, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 107’ye yükseldi. Robert Koch Enstitüsü’nün bu verilerine göre iyileşen Covid-19 hastalarının sayısı da artarak 50 bin olarak kaydedildi. İyileşenlerin artması ve geçtiğimiz günlerde üst üste yeni koronavirüs vakalarında düşüş eğilimi görülmesi, Almanya’da da normal yaşama dönme tartışmalarını alevlendirdi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Paskalya Bayramı tatilinden sonra koronavirüs önlemlerinin gevşetilebileceğini açıkladı. Ancak Jens Spahn tatil boyunca insanların kısıtlamalara sıkı şekilde uyması halinde bunun mümkün olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Handelsblatt gazetesine demeç veren Bakan Spahn, yeni vaka sayısında pozitif bir seyir kaydedildiğini ancak bunun dengelenmesi gerektiğini belirtti.

Spahn, yeni vaka sayısında kaydedilen düşüşün sürmesi halinde bayram ertesi hükümet ve eyalet temsilcileriyle bir araya gelerek kademeli olarak normal yaşama dönüş sürecini görüşeceklerini açıkladı.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de tatil döneminden sonra durumu yeniden değerlendirebilmek için koronavirüs vakalarına dair yeterli verinin elde edileceği görüşünü aktardı. Ancak Peter Altmaier de Paskalya Bayramı süresince insanların alınan önlemlere uymasını, bunun alınacak kararı etkileyeceği konusunda uyardı.

"Tıbbi malzemede dışa bağımlı olmamalıyız"

Alman hükümeti tıbbi koruma ürünlerinin Almanya’da kalıcı ve uzun vadeli üretimi için de harekete geçiyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bazı ürünlerde dünyanın başka bölgelerindeki ülkelere bu kadar bağımlı olmamak gerektiğini koronavirüs salgınının çok net ortaya koyduğunu söyledi.

Almanya’da da salgın başladığından bu yana maske ve koruyucu kıyafet sıkıntısı yaşanıyor. Spahn, şu anda Almanya’da sağlık personeli için 40 milyon maske mevcut olduğunu ancak yıl sonuna kadar bu alanda 1 milyar cerrahi maske ve 450 milyon FFP2 maskeye ihtiyaç duyulacağını dile getirdi. Buna ek olarak çalışanları korumak ve vatandaşların günlük ihtiyacı için de daha fazla maskeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier mevcut durumda Almanya’daki maskelerin yüzde 90’ının Asya’da üretildiğini belirtti. Almanya ilgili firmaların tıbbi ürünler alanında rekabet edebilecek düzeyde Almanya’da üretime geçebilmeleri için yatırım olanaklarını iyileştirmeyi planlıyor.

Yurt dışından gelenlere zorunlu karantina

Almanya’da yurt dışından gelenlere karantina mecburiyeti getiriliyor. Yarından itibaren başlayacak olan zorunlu uygulama ile yurt dışından gelen Alman vatandaşları koronavirüs bulaşıp bulaşmadığı tespit edilene kadar 14 gün evlerinde karantinada olacak. Karantinaya uyulmaması halinde 150 ila 25 bin euro para cezası kesilebilecek. İş için uzak mesafelere gidip gelenler ve sağlık personeli bu uygulamanın dışında tutuluyor.

dpa,AFP / DK,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe