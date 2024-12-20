Almanya'da Noel pazarına otomobille saldırı: 4 ölü

Almanya'da Magdeburg kentinde bir otomobil Noel pazarına daldı. Olayda biri çocuk dört kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Gözaltına alınan şüphelinin Suudi Arabistan vatandaşı bir doktor olduğu açıklandı.

Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde bir kişi aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdü, biri çocuk en az 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 200'den fazla yaralı var.

Yerel saat ile 19.04'te düzenlenen saldırının şüphelisi ise gözaltına alındı.

Kamu yayın kuruluşu MDR, güvenlik güçlerine dayandırdığı haberinde gözaltına alınan kişinin 50 yaşında bir Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu duyurdu. Haberde zanlı hakkında güvenlik güçlerinde İslamcı olduğuna dair şimdiye kadar kayıt bulunmadığı belirtildi.

Olay anına dair kısa video görüntülerinde aracın, kalabalık olan pazarda insanların bulundugu alana hızla girdiği, insanların panik halinde kaçmaya başladığı görülüyor. Noel pazarı yönetimi, halka kent merkezini terk etmeleri çağrısında bulundu. Noel pazarında patlayıcı araması yapıldı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Fotoğraf: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Zanlı Suudi Arabistanlı bir doktor

Saldırının meydana geldiği Magdeburg kentinin bulunduğu Saksonya-Anhalt Eyaleti'nin Başbakanı Reiner Haseloff en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, zanlının Suudi Arabistanlı bir doktor olduğunu ve eyalette hekim olarak çalıştığını ifade etti.

Saksonya-Anhalt İçişleri Bakanı Tamara Zieschang da, gözaltına alınan şüphelinin 2006'dan beri Almanya'da yaşadığını, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığını, Almanya'da süresiz oturma iznine sahip olduğunu belirtti.

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR’in araştırmasında göre, zanlının internette İslam’ı eleştiren görüşleri bulunuyor. Zanlının “Almanya’nın İslam’ın etkisine girmesinden” endişe ettiğini gösteren paylaşımlarının da bulunduğu belirtiliyor.

Scholz'dan mesaj

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olayla ilgili sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yaptı.

Başbakan, "Magdeburg'dan gelen haberler feci olayları anımsatıyor. Düşüncelerimiz mağdurlar ve yakınlarıyladır. Sizlerin yanındayız, Magdeburg halkının yanındayız. Bu endişeli saatlerde özveriyle çalışan kurtarma görevlilerine teşekkürlerimi sunuyorum."

İçişleri Bakanı dikkatli olunması konusunda uyarmıştı

Almanya'da son aylarda, Noel pazarlarına saldırılar düzenlenebileceğine dair uyarıları yapılıyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, daha önce yaptığı açıklamalarda halkı Noel pazarlarında dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı. Noel pazarlarının açılmasından kısa süre önce uyarısını tekrarlayan Bakan Faeser, somut bir saldırı tehdidi bulunmadığını belirterek, "güvenliğimiz için soyut tehlike durumunu karşısında uyanık olma ve kararlı davranmak zorundayız" diye konuşmuştu.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fotoğraf: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Geçen hafta da Köln'de şüpheli valizler bulunması üzerine bazı Noel pazarları geçici olarak kapatılmıştı. Valizerin içinden kum çıkmıştı.

19 Aralık 2016'da başkent Berlin'deki Breitscheidplatz Noel pazarına Anis Amri adlı bir radikal İslamcı, kamyon ile saldırı düzenlemiş, olayda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 67 kişi de yaralanmıştı.

DW / ETO,TY

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