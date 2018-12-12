Almanya’da Noel Baba kıtlığı

Noel zamanı yaklaşırken, Almanya'da para karşılığında mağazalarda veya Noel pazarlarında Noel Baba’yı canlandırabilecek kişilerin sayısında azalma yaşandığı kaydedildi.

Almanya’nın kuzeyindeki Celle şehrinde bulunan bir iş bulma kurumunun yöneticisi olan Willi Dahmen, Noel Baba'yı oynayacak insan bulma konusunda zorluk yaşandığını söyledi. Dahmen bu sorun ile sadece kendi şirketinin değil, Noel Baba’yı canlandıracak insanlar arayan başka iş bulma şirketlerinin de karşı karşıya kaldığını belirtti.

Willi Dahmen

Dahmen, bu durumun en önemli nedeninin gençlerin hafta sonlarını veya tatil günlerini çalışarak geçirmek istememesi olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Noel Baba olmayı kabul eden kişilerin eğitimlerinin yeterli olmadığından bahseden Dahmen, bu kişilerin çoğunun Noel Baba'yı canlandırmak için uygun olmayan, ucuz kostümlere sahip olduğundan dert yandı.

Noel Baba olarak çalışacak bir kişi, Dahmen’in iş bulma kurumunda yaklaşık 4-5 saat süren bir eğitim alıyor. Bu eğitimde Noel Baba kostümü ile sigara içmemenin ve cep telefonu kullanmamanın önemine vurgu yapıldığını belirten Dahmen, çocukların istemesi halinde Noel ile ilgili şarkılar ve şiirler öğrenmelerinin teşvik edildiğini ifade etti. Eğitimde ayrıca Noel Baba’yı oynayan kişinin çocuklarla iletişimini kuvvetlendirmesinin önemine vurgu yapılıyor. Buradaki amaç, özellikle anne ve babaların çocukları için diledikleri davranış değişiklik taleplerini Noel Baba'nın çocuklara onları ürkütmeden söylemesini sağlamak.

Dahmen, Noel Baba'nın bir mağazaya veya Noel etkinliğine olan ilgiyi artırmak için iyi bir koz olabileceğinin altını çiziyor. Dahmen buna, Almanya’nın batısındaki Bochum kentinde düzenlenen bir Noel etkinliğine katılan çocukların sayısının, iyi bir Noel Baba performansı sergileyen birinin mevcudiyeti sayesinde yüzde 25 artmasını örnek gösteriyor.

Noel Baba’yı canlandıracak insan bulma konusunda tek sıkıntı yaşayanlarsa iş bulma kurumları değil. Üniversite öğrencilerini ekonomik, sosyal, kültürel konuların yanı sıra sağlık konusunda da desteklemeyi amaçlayan, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan olan Studierendenwerk'in Berlin şubesi, yeterli başvuru alamamaları nedeniyle bu işe son verdiklerini açıkladı. Kurum, Noel Baba’yı canlandıracak kişileri bulma işini yaklaşık 70 yıldır sürdürüyordu.

Studierendenwerk Berlin'in sözcüsü Jana Judisch, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, bu iş için yeterli insanı bulamama durumunun Noel Babalar pekala iyi para kazanıyor olmasına rağmen söz konusu olduğunu belirtti. Judisch'in verdiği bilgilere göre Noel akşamı Noel Baba’yı canlandıran bir kişi 500 euroya kadar para kazanabiliyor.

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Timothy Jones

© Deutsche Welle Türkçe