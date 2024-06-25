Almanya'da nüfus beklendiği oranda artmadı

Almanya'da açıklanan nüfus rakamları daha önce tahmin edilenden az çıktı. Buna göre Mayıs 2022'de Almanya'nın nüfusu 82.7 milyon kişi olarak tespit edildi.

Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı rakamlar, Almanya'da nüfusun daha önce tahmin edilenden az arttığını ortaya koydu. Rapora göre Mayıs 2022 itibarıyla Almanya'nın nüfusu 82.7 milyon oldu. Önceki sayımının yapıldığı 2011 yılından 2022 yılına geçen süreçte nüfus 2.5 milyon arttı. Bu rakamın beklenen nüfus artışından 1.4 milyon daha az olduğu belirtildi.

2022'de 10.9 milyon yabancı

Nüfus sayımı verileri, yabancı nüfusun 2011'de 6.2 milyon iken, 2022'de 10.9 milyona yükseldiğini ortaya koydu. Bu sayı, daha önceki nüfus tahmininde gösterilen rakamın bir milyon altında kaldı.

Nüfus sayımı verilerinin yayımlanmasından önce yapılan tahminlerde, 2023 yılında ülkeye yapılan net göçün Almanya'nın doğum oranını ve yaşlanan nüfusunu telafi ettiği ve nüfusun 300 bin artarak 84.7 milyona ulaştığı düşünülüyordu.

En fazla nüfus artışı Bremen'de

Federal İstatistik Dairesi, Almanya'nın en büyük şehirleri arasında 2011 ile 2022 yılları arasında en büyük nüfus artışının yüzde 1.8 ile Bremen'de, en sert düşüşün ise 5.9 ile Köln'de yaşandığını belirtti. Bavyera Eyalet İstatistik Dairesi Başkanı Thomas Gössl, bu azalmaya rağmen Köln'ün hâlâ bir milyon nüfuslu şehir statüsünü koruduğunu vurguladı.

Nüfus sayımı Almanya'daki 10 bin 786 belediyenin tamamındaki nüfus rakamlarından elde edilen verilerle yapılıyor. Nüfus sayımına göre belediyelerin yüzde 56'sının en az yüzde 1 oranda küçüldüğü ortaya çıktı.

Almanya'da klasik anlamda tüm vatandaşların sayıldığı nüfus sayımının sonuncusu 1987 yılında gerçekleşti. O tarihten bu yana Federal İstatistik Dairesi 10 yılda bir kayıt ofislerinden alınan istatistiklere dayanarak büyük bir nüfus sayımı düzenliyor.

Federal İstatistik Dairesi Başkanı Ruth Brand nüfus sayımını "Almanya için bir envanter" çalışması olarak nitelendirerek, "Net veriler, federal, eyalet kent ve belde yönetimlerinin, örneğin ne kadar sokağa, bisikler yoluna, yuvaya ve okullarda sınıflara ihtiyaç olduğunu belirleyebilmeleri için önemli bir temel olma niteliğini taşıyor" ifadelerini kullandı.

DW,dpa,Reuters / EÇ,ET

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