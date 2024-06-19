Almanya'da nüfus ancak göçle artacak

Yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da nüfus ancak yurt dışından gelen göçmenlerle artış gösterecek. Ancak göçe rağmen ülke nüfusu yaşlanıyor.

Almanya'da nüfusun önümüzdeki 20 yıl içinde göç nedeniyle bir miktar artarak 85,5 milyona ulaşacağı ve yaş ortalamasının da yükseleceği tahmin ediliyor.

Bu tahmin Federal İmar, Şehircilik ve Mekansal Araştırma Enstitüsü (BBSR) tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları Çarşamba günü açıklanan bir araştırmaya dayanıyor.

Buna göre nüfus artışına rağmen 2045 yılına varıldığında çalışma yaşındaki insan sayısı azalacak. 67 yaş ve üstü emeklilik yaşındaki insan sayısının 2,2 milyon veya yüzde 13,6 oranında artması bekleniyor. Toplam nüfusun ise 2023 yılına kıyasla sadece 800 bin civarında, yani yüzde 0,9 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Araştırmaya göre büyük şehirler ve çevreleri büyümeye devam edecek, böylece söz konusu bölgelerde konut talebi yüksek düzeyde kalacak.

Metropoller dışındaki yapısal olarak zayıf bölgelerde ise nüfus muhtemelen azalmaya devam edecek.

Nüfus göç ile artacak

Enstitü tarafından yapılan açıklamada 20 ile 67 yaş arasındaki çalışabilir nüfusta büyük bölgesel farklılıklar olduğuna dikkat çekildi. Yapılan tahmine göre söz konusu yaş aralığındaki nüfus Almanya genelinde yüzde 2 azalacak. Münih, Leipzig, Berlin ve Potsdam gibi kentlerin nüfuslarının ise en az yüzde 10 artış kaydedebileceği öngörüldü.

Almanya'da nüfus artışında göçmenlerin etkisine işaret eden araştırma ekibinden Peter Jakubowski, "Nüfus tahmini Almanya nüfusunun göç nedeniyle artmaya devam ettiğini gösteriyor" dedi. Jakubowski, çeşitli nedenlerle dünyanın birçok yerinden Almanya'ya birçok insanın göç etmeye devam edeceğini belirterek, "Yurt dışından göç olmazsa 2045 yılında Almanya nüfusu çok daha düşük olur. Çünkü ölüm sayısı doğum sayısından çok daha fazla" değerlendirmesini yaptı.

Reuters/TY,JD

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