Almanya: CDU liderinin sığınmacılara ilişkin sözlerine tepki

Almanya'da ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in sığınmacılar hakkında, "Doktorda dişlerini yaptırırken, yan taraftaki Alman vatandaş randevu alamıyor" şeklindeki sözleri tepkilere yol açtı.

Farklı partilerden çok sayıda siyasi, muhafazakar politikacı Merz'i sığınmacı karşıtı popülist söylemlerde bulunmakla suçladılar.

Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Bu, benim geçen hafta Federal Parlamento'da dile getirdiğim türden bir popülizmdir" diyerek, Merz'in ifadelerinin, "özellikle bugünlerde hiç yakışık almadığını" ifade etti.

"Önümüzde büyük görevler var, bu durumda toplumun bölünmesine katkıda bulunmamak gerekir" diyen İçişleri Bakanı, Merz'in ifadelerinin içeriksel anlamda da doğru olmadığını vurgulayarak, iltica başvurusunda bulunan kişilerin ancak acil durumlarda diş doktoruna gidebildiklerini belirtti.

Merz ne demişti?

CDU lideri Merz, Çarşamba günü Welt televizyonunda katıldığı göçle ilgili bir tartışma programında, "İltica başvurusu reddedilmiş olan 300 bin kişinin gönderilmediğini, burada eksiksiz yardım aldığını ve sağlık sisteminden faydalandığını gören Almanya halkı çıldırıyor" şeklinde konuşmuş ve iltica başvurusu reddedilmesine rağmen ülkede kalmaya devam edenleri kastederek, "Doktorda dişlerini yaptırırken yan taraftaki Alman vatandaş randevu alamıyor" demişti. Merz ayrıca, yayının diğer konukları SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil ve iktidar ortağı Yeşiller'in Eş Başkanı Omid Nouripour'a, "Sizin yaptıklarınız bu ülke için bir felaket" diye seslenmişti.

Katharina Dröge Fotoğraf: Martin Schutt/picture alliance/dpa

Merz'in bu sözleri, programın hemen ardından Almanya gündeminin en önemli tartışma konusu haline geldi. SPD Federal Parlamento Grup Yöneticisi Katja Mast, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, CDU Genel Başkanı'ndan özür talep ederek, "Burada bilinçli bir şekilde sağa doğru raydan çıkma çabası var" dedi. Mast, ateşle oynadığını ifadettiği Merz'in söylediklerinin ayrıca doğru da olmadığını ve bu tür söylemlerin "çok tehlikeli" olduğunu vurguladı.

Yeşiller Federal Parlamento Grup Başkanı Katharina Dröge ise, Phoenix televizyonuna verdiği demeçte, Merz'in bilinçli bir şekilde bölücülük yaptığını dile getirdi. "Sığınmacılar diş doktoru randevumuzu elimizden alıyor gibi bir kışkırtıcılık, toplumu bilinçli bir şekilde bölme çabasıdır" diyen Dröge, Merz'in toplumsal "iklimi zehirlediğini" ve bunun "sorumsuzluk" olduğunu savundu.

CDU'dan Genel Başkan'a destek

Diğer partilerden gelen ağır eleştirilere karşı CDU içinden, partinin genel başkanına destek geldi. CDU Sağlık Politikaları Sözcüsü Tino Sorge, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada Friedrich Merz'in haklı olduğunu savunarak, iktidardaki koalisyon hükümeti ortaklarından gelen tepkilerin "ikiyüzlü öfke" olduğunu ve eleştirel fikirlere karşı takınılan tavrı çok iyi gösterdiğini belirtti.

Almanya'da iltica başvurusu reddedilmiş yüz binlerce kişi olduğunu ve bunlarin kanunen ülkeyi terk etmeleri gerektiğini dile getiren Sorge, "Buna rağmen Alman sağlık sisteminden bedava faydalanıyorlar" ifadelerini kullandı. "Doktor randevuları, birçok yerde göçmenlerin yarattığı yoğunluktan dolayı da çok dolu" diyen Tino Sorge, çok sayıda beldenin bunu doğrulayabileceğini öne sürdü.

Tino Sorge Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

CDU içinden Genel Başkan'ın açıklamalarına destek gelmesine rağmen, Merz'in söz konusu konuşmayı yaptığı yayının videosu, partinin resmi X hesabından kaldırıldı.

Kardeş parti de Merz'in arkasında

CDU ile birlikte, Birlik Partileri'ni oluşturan Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) de Merz'e destek veriliyor. Partinin Bavyera Eyalet Parlamentosu Grup Başkanı Alexander Dobrindt, Merz'in sarfettiği sözlerde haklı olduğunu savunarak, "Friedrich Merz halkın, altyapının üzerindeki yüke yönelik ruh haline işaret etti" dedi. Bunun çocuk yuvaları ve okulların yanı sıra sağlık sistemini de kapsadığını ve sınırların sadece yerel yönetimlerde değil, sosyal sistemde de zorlandığını ifade eden Dobrindt, "Bu sebepten dolayı düzen ve insanlık ile göçün sınırlandırılması aynı ölçüde gereklidir" ifadelerini kullandı.

AFP,dpa / ET,TY

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