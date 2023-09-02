Almanya'da muhalefet liderinden iş gücü göçü çıkışı

Almanya'da muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU) partisinin Genel Başkanı Friedrich Merz, ülkedeki kalifiye iş gücü açığı sorununun uzmanların önerdiği gibi iş gücü göçünün artırılması yoluyla çözülemeyeceğini savundu.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a konuşan Merz, "Bu ülkenin alt yapısı yani okullar, çocuk yuvaları, hastaneler 80-82 milyonluk nüfusa göre hazırlandı" dedi. Almanya'nın nüfusunun 84 milyona ulaştığını hatırlatan muhafazakâr siyasetçi, Almanya Ekonomi Konseyi Başkanı Monika Schnitzer'in iş gücü açığının kapatılması için yılda yaklaşık 1,5 milyon göçmene ihtiyaç duyulduğu yönündeki sözlerini de eleştirdi. Merz "Bu durumda kabul etme kapasitemizi aşarız. Bugün bile Almanya'nın dış temsilcilikleri iş gücü göçü için yapılan 40 bin başvuruyu dahi işleme koyamıyor" şeklinde konuştu.

CDU lideri Friedrich Merz Fotoğraf: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Diğer yandan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Alman meclis grubu, Cuma günü yaptığı çalışma toplantısında "İş gücü piyasasına nitelikli göç olmadan kalifiye iş gücü ihtiyacının giderilemeyeceğine" vurgu yapmıştı. Ancak Hristiyan Birlik Almanya'daki nitelikli iş gücü açığını kapatmak için göçten farklı çözüm önerilerine öncelik verilmesini istiyor. Vergiden muaf tutulacak fazla mesai, yaşlılıkta ek çalışma imkanları, çocukların bakımı konusunda olanakların iyileştirilmesi ve ülkede yaşayan göçmenlerin istihdama katılmaları için gereken önlemlerin alınması, Hristiyan Birlik'in önerileri arasında bulunuyor.

Her altı meslekten birinde iş gücü açığı var

Almanya'da Federal İstihdam Dairesi'nin Haziran ayında yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılında nitelikli iş gücü açığında belirgin bir artış yaşandı. Açıklamada, incelenen yaklaşık bin 200 meslekten 200'ünde geçen yıl eleman sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Bu sayı bir önceki yıl 148 olarak kaydedilmişti. Halihazırda ise her altı meslek dalından birinde nitelikli iş gücü sıkıntısı yaşandığı kaydedildi.

Almanya'da nitelikli iş gücü açığı olan alanların başında yaşlı ve hasta bakımı, otobüs ya da ağır vasıta şoförlüğü, tıbbi asistanlık, çocuk bakımı, inşaat sektörü, motorlu taşıt teknolojisi, bilgi teknolojisi, eczacılık ve mimarlık geliyor.

KNA/JD, SÖ

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