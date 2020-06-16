 Almanya′da mobil korona uyarı uygulaması kullanıma açıldı | ALMANYA | DW | 16.06.2020

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ALMANYA

Almanya'da mobil korona uyarı uygulaması kullanıma açıldı

Alman hükümeti, enfeksiyon zincirinin takip edilmesi için geliştirilen cep telefonu uygulamasını kullanıma açtı. Uygulamayı indiren kişiler, yakınında enfekte olan birisi varsa uyarılacak.

Uygulama enfekte olmuş kişilerle temas edilince uyarı yolluyor

Uygulama enfekte olmuş kişilerle temas edilince uyarı yolluyor

Alman hükümeti, geliştirilmesi için uzun süredir üzerinde çalışılan korona uyarı uygulamasını Berlin'de düzenlenen kapsamlı bir basın toplantısıyla tanıttı. Toplantıda Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ve diğer hükümet yetkilileri uygulamanın kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Bu uygulamaların önümüzdeki günlerde Almanya'daki korona önlemlerin gevşetilmesine yardımcı olacağını belirten Sağlık Bakanı Spahn, insanların protesto gösterilerinde ya da toplu taşıma gibi kamusal alanlarda uygulama sayesinde bilgilendirilebileceğine dikkat çekti. Ancak uygulamanın dikkatin ve önlemin yerine geçmeyeceğini de vurgulayan Spahn, sosyal mesafenin korunmasının ve maske takılmasının hâlâ önem taşıdığını söyledi.

Spahn mobil uygulamanın "ilaç" değil, sadece "uyarıcı" nitelikte olduğunu söyledi.

"Dünyadaki en iyi uygulama"

Toplantıya katılan Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun da özel olarak geliştirilen mobil korona uygulamasının dünyada bir ilk olmadığını, ancak en iyisi olduğunu söyledi. "Uygulamayı indirmek ve kullanmak salgınla mücadelede önemli bir adım" diyen Braun, kullanımının ise isteğe bağlı olduğunu hatırlattı. Uygulamada kişisel verilerin korunduğunu vurgulayan Braun, insanların bu uygulamaya güven duyabileceğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Spahn, uygulamayı tanıttı (Arşiv)

Sağlık Bakanı Spahn, uygulamayı tanıttı (Arşiv)

Uygulamanın vaka sayısının artma ihtimaline karşı bir koruma sağlayacağına işaret eden Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler de enfeksiyon zincirinin takibinin salgınla mücadelenin temel unsurlardan birisi olduğunu söyledi. Wieler Almanya'nın nispeten daha iyi durumda olmasını da buna bağladı.

Uygulamanın geliştirilmesine katkı sağlayan şirketlerden biri olan SAP'nin teknoloji şefi Jürgen Müller de uygulamada kısmen Türkçe hizmet de bulunduğunu, ancak yakında uygulamanın tamamının Almanya'da yaşayan Türkler için Türkçeleştirileceği bilgisini verdi.

Uygulamayı Telekom ve SAP şirketlerinin desteği ile geliştiren Alman hükümeti, bu proje için 20 milyon euro harcadı.

Uygulama nasıl çalışıyor?

Akıllı telefonlara ve tabletlere ücretsiz olarak indirilen uygulama, kullanıcıları enfekte olmuş kişilerle yakın temasa geçtiklerinde uyarıyor. Kullanımı zorunlu olmayan koronavirüs uyarı uygulaması ile enfeksiyon zincirinin takip edilebilmesi ve salgının kontrol altına alınabilmesi amaçlanıyor.

Cep telefonlarına indirilen uygulama Bluetooth aracılığıyla çevrede bulunan ve virüs taşıdığını uygulama üzerinden cep telefonuna kaydeden kişilerle 15 dakika veya daha fazla süre içinde 2 metreden yakın temas edilmesi durumunda bir sinyal yolluyor. Uygulama tamamen kişisel bilgilerin gizliliği esasına göre işliyor. Kullanıcıların kimlikleri ve bulundukları yerler kaydedilmiyor.

Ancak kullanmanın zorunlu olmaması uygulamanın başırısı konusunda tartışmalara neden oluyor. Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre bu tür cep telefonu uygulamalarının işe yaraması için halkın yaklaşık yüzde 60'ının kullanması gerekiyor.

dpa/HS,TY

©️DeutscheWelleTürkçe

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