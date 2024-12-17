Almanya'da milyonluk soyguna 6 yıl 9 ay hapis cezası

Almanya'da çalıştığı şirketten 8 milyon 200 bin euro çalan Yasemin G, Bremen'de yargılandığı mahkemede 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Paranın akıbeti ise bilinmiyor.

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon 200 bin euro çalan 32 yaşındaki Yasemin G. 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bremen Eyalet Mahkemesi, 21 Mayıs 2021'de gerçekleşen olayda Türk kökenli Alman vatandaşı Yasemin G.'nin çalıştığı şirketteki görevini kötüye kullanarak parayı çaldığına kanaat getirildiğini açıkladı.

Yargıç, "Kendisine çalışmadan lüks bir hayat sağlamak istemiş" diyerek suçun bilinçli ve tasarlanmış bir şekilde işlendiğini vurguladı. Mahkeme başkanı, sanığın eylem sırasında son derece planlı hareket ettiğini belirterek "Tek bir hata bile yapmamış" diye konuştu.

Savcılık Yasemin G. hakkında 6 yıl 4 ay, savunma ise en fazla 4 yıl hapis istemişti.

Suçunu itiraf etmişti

Yasemin G. geçen ay görülen duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.

G. olay günü bir çöp konteynerine koyduğu yaklaşık 8 milyon 200 bin euro nakit parayı çalıştığı şirketin güvenlik kapısından çıkararak, eylemi birlikte gerçekleştirdiği suç ortaklarına teslim etmişti. Hırsızlık vakası birkaç gün sonra fark edilirken, önce hastalık raporu alan Yasemin G. daha sonra Türkiye'ye kaçarak izini kaybettirmiş, yaklaşık 2 sene sonra Almanya'ya gelerek teslim olmuştu.

Çalınan paraların akıbeti ise belli değil. Yasemin G, bir önceki duruşmada 20 bin ila 25 bin euro aldığını, geri kalan paranın nerede olduğunu ise bilmediğini söylemişti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmaya göre, 8 milyon 200 bin euro sanığın eylemi birlikte gerçekleştirdiği suç ortaklarının elinde bulunuyor.

dpa,DW/TY,BK

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