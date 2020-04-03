Almanya’da maske zorunluluğu uygulaması yaygınlaşıyor

Almanya'da koronavirüse karşı alınan önlemlerde kademeli olarak kimi esneklikler hayata geçirilirken, eyalet yönetimleri olağan günlük yaşama dönüşte tedbirin elden bırakılmamasından yana. Bu çerçevede halihazırda Saksonya’da uygulanan maske takma zorunluluğunu Bavyera ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletleri de hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Koronavirüs vakalarının en yoğun olarak görüldüğü Bavyera'da Eyalet Başbakanı Markus Söder, maske zorunluluğunun önümüzdeki hafta kimi mağazaların yeniden açılmasıyla birlikte hayata geçirileceğini ve halihazırda açık olan mağaza ve toplu taşıma araçları içinde geçerli olacağını açıkladı. Sınırlı sayıdaki tıbbi maskenin sağlık personeli için ayrılmasının önemine dikkat çeken Söder, vatandaşların ağız ve burnu tamamen kapattığı sürece kendi diktikleri maskeler, atkı ya da fularlardan da yararlanabileceklerini ifade ettti.

27 Nisan itibarıyla maske zorunluluğunu hayata geçireceğini açıklayan bir diğer eyalet de Mecklenburg-Vorpommern. Ancak eyalette maske zorunluluğunun yalnızca toplu taşıma için geçerli olacağı, mağazalarda ve alışveriş esnasında maske takılmasının tavsiye niteliğinde olmakla birlikte zorunlu tutulmayacağı ifade edildi.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder

Kentlerde de zorunluluk geliyor

Eyalet bazında getirilen maske zorunluluğu dışında kimi kentlerde de uygulama kent yönetimlerince hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Baden-Württemberg'in Sulz am Neckar ve Kirchheim unter Teck kentlerinde halihazırda yürürlükte olan uygulamanın Tübingen kentinde de kent konseyinde çoğunluğun sağlanması halinde gelecek hafta uygulamaya konabileceği belirtiliyor.

Baden Württemberg Sağlık Bakanı Manne Lucha ise maske zorunluluğun eyaletin tamamında uygulanmasından yana. Alışverişte, toplu taşımada ve okulların açılması halinde teneffüslerde maske takılmasının gerektiğini savunan Lucha’ya göre, maske stoklarının sınırlı olması uygulamaya engel değil. Lucha, vatandaşlara tıbbi maske değil, koruma işlevi gören kendi yapabilecekleri ya da temin edebilecekleri basit maskeleri tavsiye ettiklerini ifade ediyor.

"Maske takmayanlar otobüse alınmayabilir"

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ise Münster, maske takma zorunluluğu getiren ilk kent oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan bir belediye sözcüsü, yasağın 27 Nisan’dan itibaren uygulamada olacağını ve otobüsler, pazar yerleri, mağazalar ve belediye binaları gibi idari yerlerde maske görevi gören atkı, fular ya da burun ve ağzı tamamen kapatan kumaşların kullanılmasının zorunlu olacağını söyledi. Sözcü, yasağa uymayanlar için ilk etapta para cezası öngörülmediğini, ancak maske takmayanların mağaza ya da otobüslerden geri çevirilebileceğini ifade etti.

Geçen Cuma günü toplu taşıma ve alışverişte maske zorunluluğunu hayata geçiren ilk eyalet olan Saksonya'nın başkenti Dresden’da pazartesi sabahı ücretsiz maske hakkından yararlanmak isteyen binlerce Dresdenli belediye binasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Belediye, yaklaşık 20 bin kumaş maskenin vatandaşlara dağıtıldığını açıkladı. Belediye Başkanı Dirk Hilbert, kent sakinlerine dağıtılmak üzere Dresdenli firmalara yaklaşık 200 bin maske daha sipariş ettiklerini söyledi.

Maske virüsten korur mu?

Bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yürüten Alman kamu sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI), maskelerin sağlıklı insanlara virüs bulaşmasını engellediğine ilişkin kesin bir verinin bulunmadığını belirtiyor. Ancak enstitüye göre, kamusal alanda ağzı ve burnu kapatan koruyucuların kullanılması, COVID-19’un halk arasında yayılmasını yavaşlatmanın yanı sıra, risk grubunda olanları enfeksiyonlardan korumaya yarayan bir yöntem olarak tercih edilebilir. RKI, bunun özellikle işyerleri gibi çok sayıda insanın uzun süre kapalı alanlarda bir arada bulunduğu mekanlar ile, toplu taşıma araçları ve mağazalar gibi bir buçuk metrelik fiziki mesafenin sağlanamadığı alanlar için geçerli olduğuna dikkat çekiyor.

DW, Reuters, dpa / SÖ, EC

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