 Almanya’da maske kullanımının yaygınlaşması gündemde | ALMANYA | DW | 23.08.2020

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ALMANYA

Almanya’da maske kullanımının yaygınlaşması gündemde

Koronavirüs vaka sayılarının bir günde iki binlere yükseldiği Almanya’da yetkililer maske kullanımının iş hayatında ve okullarda zorunlu hale getirilmesini tartışmaya başladı.

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Almanya‘da koronavirüs vakalarının artması üzerine maske kullanımının, iş yerinde ve okullarda da zorunlu hale getirilmesine yönelik talepler gittikçe yaygınlaşıyor. Federal hükümeti oluşturan koalisyonun büyük ortağı CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, pek çok şirkette maske kullanımının halihazırda zorunlu olduğuna vurgu yaparak, "Bu sayede bazı sektörlerin toptan kapatılmasının önüne geçilebilecekse, Almanya çapında iş yerlerinde maske kullanmayı mecburi kılabiliriz" dedi.

Annegret Kramp-Karrenbauer

Annegret Kramp-Karrenbauer

Kramp-Karrenbauer, öğrencilerin maske takması ile ilgili soruyu da, "Derslerde zorunlu maske takarak, okulların kapanmasını önleyebileceksek, bunu da düşünmemiz gerekir" diyerek yanıtladı. Almanya'da şu ana dek yeni eğitim yılının başladığı eyaletlerden sadece Kuzey Ren Vestfalya'da öğrencilere maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Ancak ilkokul öğrencilerinin muaf tutulduğu bu derslerde maske takma mecburiyeti, şimdilik ağustos ayı sonuna dek uygulanacak. Diğer eyaletlerde ise öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maske takarken, derslerde maskesini çıkarabiliyor.

Bavyera, Kuzey Ren Vestfalya’yı örnek alıyor

Henüz yaz tatilinin devam ettiği Bavyera eyaletinde de, yeni eğitim yılında istisnasız maske takma zorunluluğu üzerinde duruluyor. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Federal Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında önümüzdeki Perşembe günü yapılacak toplantıda, ülke çapında bir maske takma zorunluluğu uygulamasını gündeme getireceğini ifade etti.

Markus Söder

Markus Söder

Hem bu zorunluluğun hem de maske takmayanlara uygulanan cezaların ülke çapında aynı olması gerektiğini savunan Söder, günlük yaşamın bazı alanlarında maske takma mecburiyetinin, önümüzdeki bir-iki ay için daha da sıkılaştırılabileceğini dile getirdi. Kuzey Ren Vestfalya'da olduğu gibi, Bavyera'da da öğrencilerin ders sırasında maske takmasından yana olduğunu belirten Markus Söder, "burada amaç, daha önce yaşadığımız türden bir kapanmanın önüne geçmek" dedi.

Almanya'da koronavirüs vaka sayıları son günlerde yeniden yükselişe geçmiş durumda. Robert Koch Enstitüsü'nün Cumartesi günü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz nisan ayından bu yana ilk kez, bir günde 2 binden fazla vaka tespit edildiğini bildirdi.

AFP / ET,DK

©️ Deutsche Welle Türkçe

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