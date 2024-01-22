Almanya'da makinistler 6 günlük greve gidiyor

Almanya'da demiryolları işletmesi Deutsche Bahn ile makinistler sendikası GDL arasında toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı. GDL, Çarşamba gününden itibaren altı günlük grev ilan etti.

Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn (DB) ile makinistler sendikası GDL arasında toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması, ülke tarihinin en uzun süreli demiryolu grevine yol açtı.

Makinistleri altı günlük greve çağıran GDL, yolcu taşımacılığını kapsayacak grevin Çarşamba sabahı saat 02.00'de başlayacağını ve Pazartesi akşam saat 18.00'e kadar süreceğini duyurdu. Toplam 136 saat sürecek grev, 2015 yılı Mayıs ayında makinistlerin gerçekleştirdiği 127 saatlik grevin rekorunu kırmış olacak.

Yük taşımacılığında ise grevin Salı akşamından başlaması ve Pazartesi 18.00'de sona ermesi planlanıyor. Yük taşımacılığındaki grev de 144 saat ile, 2015'teki 138 saatlik grevi geride bırakmış olacak.

DB ile GDL arasındaki son toplu sözleşme görüşmeleri Kasım ayı başında başlamıştı. Çarşamba günü başlayacak grev, görüşme sürecinde gidilen dördüncü iş bırakma eylemi olacak. Sendika Kasım ve Aralık aylarında birer gün uyarı grevine gitmiş, Ocak ayında da üç gün grev yapmıştı.

Almanya'da makinistler sendikası altı günlük greve gidiyor. Fotoğraf: Joerg Carstensen/dpa/picture alliance

DB: Sendikanın tutumu sorumsuzca

Sendikanın ana talebini haftalık çalışma saatinin düşürülmesi oluşturuyor. DB son olarak, 2026'dan itibaren geçerli olacak şekilde çalışanlara haftalık çalışma saatini bir saat azaltarak aynı ücretle 37 saat çalışma ile yüzde 2,7'lik ücret zammı arasında seçim yapabilme teklifinde bulunmuştu. Demiryolları işletmesi bu yıl Ağustos ayında yüzde 4,8, 2025 Nisan ayında da yüzde 5'lik zam, ayrıca toplam 2 bin 850 euroluk enflasyon telafi ödemesi teklifi yaptı.

DB sözcüsü, GDL'in altı günlük grev kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Yüzde 13'e varan ücret zammı ve aynı ücrete haftada 37 saatlik çalışma süresi teklifi karşısında masaya dönmeyen, kesinlikle sorumsuzca davranmaktadır" dedi.

GDL: Alaya alma taktiği

Sendika ise DB yönetimini, makinistleri alaya almakla suçluyor. Sendika Başkanı Claus Weselsky, DB yönetiminin tutumunu "alaya alma taktiği" diye nitelendirerek tüm talepleri konusunda müzakereye oturulmadığı sürece masaya dönmeyeceklerini söyledi. Weselsky, ana taleplerinin haftalık çalışma saatlerinin bağlayıcı bir şekilde azaltılması olduğunu yeniden vurguladı.

Hür Demokrat Partili (FDP) Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ise GDL'in grev kararını sert bir şekilde eleştirdi. Toplu sözleşme anlaşmazlığının bu tür bir şekil almasına hiçbir anlayış gösteremeyeceğini belirten Wissing, DB'deki anlaşmazlığın "giderek daha yıkıcı" bir hal aldığını söyledi.

AFP/BK,TY

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