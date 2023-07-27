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Hukuk ve AdaletAlmanya

Almanya'da mahkeme trafikte peçeli çarşafa izin vermedi

1 saat önce

Almanya'da mahkeme, trafikte yüzün gizlenmesi yasağından muaf tutulmak isteyen kadının başvurusunu reddetti.

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Suudi Arabistan'da otomobilin kapısını kilitleyen çarşaflı bir kadın - (19.06.2005)
Sembol fotoğrafFotoğraf: picture-alliance/dpa

Almanya'da mahkeme, peçeli çarşaf giyen bir kadının trafikte yüzünü gizleme yasağından muaf tutulamayacağına hükmetti.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Neustadt İdare Mahkemesi, peçeli çarşaf giyerek otomobil kullanan bir kadının Trafik Yönetmeliğindeki örtünme yasağından muaf tutulma talebini reddetti. Yönetmelikteki ilgili madde, bir taşıt kullanan kişinin yüzünü tanınmayacak şekilde örtmesini yasaklıyor.

Mahkeme kararında, peçeli çarşafın, dini nedenlerle takılan başörtüsünden farklı olarak sadece saç ya da saçla birlikte boyun, omuz ve göğüs kısmını değil, yüzün göz dışında kalan bölümlerini de kapattığına işaret edildi.

Davacı kadın, 19 Temmuz 2021 tarihinde yönetmeliğin ilgili maddesinden muaf tutulmak için başvurmuş, başvurusu 11 Şubat 2022'de reddedilmiş, karara yaptığı itirazdan da bu yıl Ocak ayında ret yanıtı almıştı.

"Yasak peçeli çarşafa yönelik değil"

Mahkeme kararında, trafikte yüzü örtme yasağının peçeli çarşaf takılmasına değil, genel anlamda yüzün gizlenmesine yönelik olduğu ve din özgürlüğü açısından doğrudan bir kısıtlama teşkil etmediği vurgulandı. Trafikte yüzün örtülmesi yasağının trafik güvenliği, can ve mal güvenliği ve bedenin dokunulmazlığının yanı sıra otomatik trafik kontrollerinde, hukuk ihlallerinin saptanmasında taşıt sürücülerinin kimliğinin tespiti açısından da elzem olduğuna işaret edildi. Yüz örtme yasağının din ve cinsiyetten bağımsız bir şekilde yürürlükte olduğuna dikkat çekilerek davacı kadının anayasal haklarının ihlal edilmediğine hükmedildi.

Davacının bir ay içinde Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunabileceği bildirildi.

 

DW / BK,ET

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