Almanya’da Müslümanlara yönelik suçların sayısı düştü

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Almanya'da 2018 yılında Müslümanları hedef alan suçların sayısında hafif bir düşüş kaydedildi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Sol Parti meclis grubunun soru önergesine verdiği yanıta göre, Almanya'da 2018 yılında Müslümanları ve camileri hedef alan 813 suç vakası kayıtlara geçti. İçişleri Bakanlığı'nın yanıtında, bir önceki yıl ise Müslümanlara yönelik suç vakalarının sayısının 950 olduğu belirtildi. Bu olaylarda yaralı sayısının 2018'de 32'den 54'e yükseldiğine dikkat çekildi.

Soru önergesine verilen yanıtta, Müslümanlara yönelik suçların aşırı sağcılar tarafından işlendiğinin tahmin edildiği bilgisi yer aldı. Kaydedilen vakaların insan yaralama, hakaret, tehdit, halk arasında nefret yayma, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, Nazi sembollerini kullanmak gibi suçlar olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı, ayrıca Müslümanlara yönelik suçlara ilişkin istatistiklerde nihai verilerin beklendiğini, bu nedenle 2018'e ait sayıların artabileceğini açıkladı.

"Buz dağının görünen kısmı”

İçişleri Bakanlığı'nın Müslümanlara yönelik saldırılara dair verilere ilişkin ilk haber Neue Osnabrücker Zeitung'da yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın yanıtını gazeteye değerlendiren Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke, "Müslümanlara yönelik fanatik nefretin sonuçları” konusunda uyarıda bulundu. İstatistiklere geçen suçların "buzdağının görünen kısmı” olduğunu belirten Jelpke, gündelik hayatta karşılaşılan saldırı ve ayrımcılıkların kaydedilmediğini ifade etti. Soru önergesini veren Jelpke, "İslam düşmanı ağır şiddet eylemleri” için Almanya'da uygun bir ortam olduğuna dikkat çekti.

Müslüman düşmanlığı ile mücadele görevlisi talebi

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek de Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, Almanya'da Müslüman düşmanlığı ile mücadele için hükümetin bir görevli tayin etmesi talebinde bulundu. "Federal ve eyalet düzeyinde böyle bir görevliye her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç olduğununu” belirten Mazyek, "Almanya'da üstü örtülü Müslüman karşıtı bir hava” olduğunu söyledi. Mazyek, Alman hükümetinin Antisemitizm Görevlisi gibi yetkililerinin örnek alınabileceğini ifade etti.

Mazyek, Müslümanlara yönelik suçlarda düşüş olmasınının nedenini de Müslüman mültecilerin sayısının düşmesi ile açıkladı. Mazyek, "Müslüman mültecilerin görünürlüğü azaldı, böylelikle onlara yönelik şiddet de azaldı” şeklinde konuştu.

AFP,KNA,epd/JD,DÇÜ

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