 Almanya′da Müslümanlara yönelik saldırılarda artış | ALMANYA | DW | 08.02.2021

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ALMANYA

Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılarda artış

Almanya genelinde 2020 yılında Müslümanlara ve Müslüman kuruluşlara yönelik 900'den fazla saldırının kayıt altına alındığı açıklandı.

Almanya'da Müslümanlara ve Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik suçlarda artış kaydedildi

Almanya'da Müslümanlara ve Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik suçlarda artış kaydedildi

Alman gazetesi Neuer Osnabrücker Zeitung'da yer alan habere göre geçen yıl ülke genelinde en az 901 İslam düşmanı suç kaydedildi. Alman İçişleri Bakanlığının Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırılan haberde, 2020 yılında Müslümanlara ve Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik saldırıların 2019 yılına kıyasla yüzde 2 artış kaydettiği belirtildi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre 2019 yılında Müslümanlara karşı 884 suç işlenmişti.

Sol Parti yetkilileri, 2020 yılına ilişkin verilerin henüz nihaî rakamlar olmadığını, önümüzdeki haftalarda kayıtlara geçmesi beklenen başka suçlar da olabileceği bilgisini verdi.

Saldırılarda fiziksel zarar görenler

Saldırıların faillerinin ise çoğunlukla aşırı sağcılar olduğuna işaret edilen haberde, düzenlenen saldırılarda 48 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırılardan fiziksel zarar gören kişi sayısının da 2019 yılındakinden fazla olduğu, ayrıca iki kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bakanlığın verdiği yanıtta, 2020 yılında kayıtlara geçen 77 vakada camilerin hedef alınarak duvarlarına yazı yazıldığı ya da camiye zarar verildiği vurgulandı. Ayrıca Müslüman kuruluşlara tehdit mektupları gönderildiği, başörtülü kadınlara ya da dış görüntüsünden Müslüman olduğu anlaşılan erkeklere sokakta saldırılar düzenlendiği de belirtildi. Bakanlığın yanıtında camilere verilen maddi zararın boyutuna ilişkin bir bilgi ise yer almadı.

"Suç duyurusunda bulunmayanlar da var"

Bakanlığın verdiği bilgileri gazeteye değerlendiren Sol Parti'nin içişleri uzmanı Ulla Jelpke ise "Kayıtlara geçen bu eylemler sadece buzdağının görünen yüzü" dedi. Jelpke, korona önlemleri nedeniyle kamusal alanda suç işlenmesi için daha az fırsat olmasına rağmen Müslümanlara yönelik saldırıların arttığına işaret etti.

Saldırıya maruz kalanların bir kısmının korku ya da çekinme gibi sebeplerle suç duyurusunda bulunmadığına da dikkat çeken Jelpke, etkili bir ayrımcılıkla mücadele düzenlenmesi yapılmasını istedi.

AFP,KNA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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