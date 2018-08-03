Almanya'da Müslümanlar ve camilere saldırılar azaldı

Almanya İçişleri Bakanlığı, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta ülkedeki camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar hakkında bilgiler paylaştı. Neue Osnabrücker Zeitung'da yer alan habere göre, bu yılın ilk altı ayında Müslümanlar ve camilere yönelik 320 saldırı gerçekleşti. Geçen yılın ilk altı ayında bu sayı 500'tü.

Buna karşın saldırılarda yaralananların sayısında artış yaşandı. İçişleri Bakanlığı bu yıl Müslümanlar ya da camilere düzenlenen saldırılarda 25 kişinin yaralandığını belirtti. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde 18'di. Bakanlığın verilerine göre, Müslümanlara yönelik saldırıların neredeyse tamamında saldırganlar aşırı sağcı.

Bu yılın ilk altı ayında düzenlenen 320 saldırının sekizinde camiler hedef alındı. Camilere yönelik saldırılarda Nazi sloganları ya da sembollerinin duvarlara yazılıp çizildiği, tehdit mektuplarının gönderildiği ya da maddi zarar verildiği belirtildi.

Jelpke: Tehlike geçmedi

Sol Parti Meclis Grubu iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, Müslümanları ya da camileri hedef alan saldırıların sayısının azalmasının memnuniyet verici olduğunu ancak yine de tehlikenin geçmediğini belirtti. Jelpke, "Önceden olduğu gibi şimdi de toplumun tamamında Müslüman vatandaşlarla dayanışma konusunda eksiklik söz konusu. Müslümanları yabancı diye nitelendirenler bu tür suçlara yol açan düşünceleri de körüklüyor" ifadesini kullandı.

KNA/HT,CÖ

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