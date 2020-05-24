 Almanya′da Müslümanların nüfusa oranı yüzde 6,5′e yükseldi | ALMANYA | DW | 28.04.2021

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ALMANYA

Almanya'da Müslümanların nüfusa oranı yüzde 6,5'e yükseldi

Almanya'da açıklanan son resmi verilere göre, ülkedeki Müslümanların sayısı 5,5 milyona yükseldi. Bu, Müslümanların toplam nüfus içindeki oranının yüzde 6,5'e çıktığını gösteriyor.

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Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) açıkladığı veriler, ülkedeki toplam Müslüman sayısının 5,3 milyon ile 5,6 milyon arasında olduğunu ortaya koyuyor. Bu da Almanya'daki Müslümanların sayısının 2015'teki araştırmadan beri yaklaşık 900 bin arttığına işaret ediyor.

Açıklanan veriler, Müslümanların, toplam nüfusun yüzde 6,4 ila 6,7'sini oluşturduğunu gösteriyor.

Yapılan araştırmanın sonuçları, Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin Nürnberg kentindeki merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Toplantında konuşan BAMF Başkanı Hans-Eckhard Sommer, Orta Doğu ülkelerinden göçün artması neticesinde Almanya'daki Müslüman nüfusun da "daha fazla çeşitlendiğini" söyledi.

Sommer, "Ayrıca yapılan analizler, dinin entegrasyon üzerindeki etkisinin de genellikle abartıldığını ortaya koyuyor" dedi. BAMF Başkanı Sommer, ikamet süresi, göç nedenleri ve sosyal statü gibi unsurların, entegrasyon sürecinde dini kimlikten çok daha fazla önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

DW,dpa / CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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