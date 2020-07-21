Almanya'da koruma arayanların sayısı arttı

Alman Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'dan koruma talep edenlerin sayısı 31 Aralık 2019 itibarıyla 1 milyon 800 bini geçti. Söz konusu sayının bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında yükseldiği ve 2012 yılından bu yana en düşük artışın kaydedildiğine dikkat çekildi.

Almanya'da sığınmacılar, iltica başvurusu reddedilenler ve mülteci statüsü tanınmış olanlar "koruma arayanlar" olarak kabul ediliyor.

Koruma isteyenlerin insani ya da siyasi nedenlerle Almanya'da kalmak isteyen kişiler olduğu belirtildi. Almanya’ya sığınma talebinde bulunanların, başvurusu kabul edilenlerin ve sığınma talebi reddedildiği halde Almanya’da kalmaya devam edenlerin de bu kişilerin arasında olduğu belirtildi.

Federal İstatistik Dairesi, 2019 yılının sonunda koruma statüsü alanların sayısını 1 milyon 360 bin olarak duyurdu. Bu bir önceki yıla göre yüzde 6 fazla. Söz konusu kişilerin yüzde 41'inin Suriyeli, yüzde 11’inin Afgan ve yüzde 10’unun ise Iraklı olduğu aktarıldı. İstatistiklere göre koruma statüsü alanların yüzde 80'ine süreli oturum hakkı verildi.

2019 yılı verilerine göre, Almanya'da iltica başvurusu hakkında henüz karar verilmemiş 266 bin kişi yaşıyor. Bu rakamın bir önceki yıla göre 40 bin kişi azaldığı kaydediliyor.

Öte yandan 2019 sonu itibarıyla iltica talebi reddedilen ya da koruma statüsünü kaybedenlerin sayısı 213 bin. Bunun, 2018 yılına kıyasla 20 bin kişilik bir artış anlamına geldiği belirtildi.

epd/SSB, HT

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