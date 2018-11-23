Almanya'da koruma arayanların sayısı 2 milyona yaklaştı

Federal İstatisik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da koruma arayan sığınmacı, mülteci adayları ve mültecilerin sayısı 1 milyon 700 bine ulaştı.
Alman Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da hukuki koruma arayan sığınmacı ve mülteci adaylarının sayısı 21 Aralık 2017 itibarıyla 1 milyon 700 bin olarak tespit edildi. Söz konusu sayısının bir önceki yıla göre yüzde beş oranında arttığına dikkat çekildi.
Almanya'da sığınmacılar, mülteci adayları, iltica başvurusu reddedilenler ve mülteci statüsü tanınmış olanlar "koruma arayanlar" olarak kabul ediliyor.
Kurumun verilerine göre, 2016-2017 yılları arasında iltica başvurusunda bulunanların sayısı yüzde 39 oranında artış gösterdi. 2017'nin yılının sonundaki verilere göre, Almanya'da iltica başvurusu hakkında henüz karar verilmemiş 349 bin kişi yaşıyor. Bu kişilerin çoğunun Afgan, Iraklı ve Suriyeli olduğu belirtiliyor.
Almanya'da koruma arayan Suriyelilerin sayısı ise bir yıl içerisinde yüzde 71 oranında geriledi. Bu grup içerisinde en büyük artış ise Türk vatandaşları arasında yaşandı.
Federal İstatistik Dairesi, 2017 yılının sonunda mülteci statüsü tanınmış olanların sayısının 1 milyon 200 bin olduğunu duyurdu. Bunun bir önceki yıla göre yüzde 33 bir artışa tekabül ettiğine dikkat çekildi. Söz konusu kişilerin çoğunun Suriyeli, Iraklı ve Afgan olduğu belirtildi. İstatistiklere göre, çoğuna süreli oturum hakkı verildi.
Öte yandan 2017'nin sonu itibarıyla iltica başvurusu reddedilenlerin sayısı ise 178 bin dolayında. Bunun, 2016 yılına kıyasla yüzde 15'lik bir artış anlamına geldiği belirtildi. Başvurusu reddedilenlerin çoğunun Irak, Afganistan ve Arnavutluk vatandaşı olduğu görüldü.
Verilere göre, Almanya'da koruma arayanların sayısı en çok Batı Afrika ülkelerinden gelenler arasında yükseldi. Bu ülkelerden yapılan başvuruların 2016'ya kıyasla iki katına çıktığı dikkat çekti.
dpa,KNA/BÖ,EC
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