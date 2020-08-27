 Almanya’da koronaya karşı yeni tedbirler | ALMANYA | DW | 27.08.2020

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ALMANYA

Almanya’da koronaya karşı yeni tedbirler

Almanya Başbakanı Merkel ile eyalet başbakanlarının kararlaştırdığı yeni tedbirlere göre riskli bölgelerden gelenlere test ve karantina zorunlu olacak. Konser gibi etkinliklere yıl sonuna kadar izin verilmeyecek.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hamburg Eyaleti Başbakanı Peter Tschentscher

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hamburg Eyaleti Başbakanı Peter Tschentscher

Almanya Başbakanı Angela Merkel, küresel koronavirüs salgını ile mücadeledeki son durumu görüşmek ve alınacak yeni tedbirleri ele almak üzere 16 eyaletin başbakanları ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında Merkel ve eyalet başbakanları vatandaşlara mecbur olmadıkça riskli bölgelere gitmeme çağrısı yaptı.

Robert Koch Enstitüsü tarafından belirlenen riskli bölgeler arasında İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya hariç Türkiye de bulunuyor.

Alınan karara göre, riskli bölgelerden dönenlere test zorunluluğu devam edecek.

Riskli bölgelerden gelenlere test zorunluluğu devam edecek

Riskli bölgelerden gelenlere test zorunluluğu devam edecek

Riskli bölgelerden gelenler için 14 gün karantina da zorunlu olacak. Korona testleri seyahatten kısa süre önce veya yolculuk sırasında virüs bulaşıp bulaşmadığı konusunda güvenilir sonuçlar vermediği için karantinanın zorunlu olması kararlaştırıldı. Buna göre, 1 Ekim'den itibaren Türkiye gibi riskli ülkelerden dönenler kısa süre önce yaptırdıkları testin negatif çıkmasından bağımsız olarak karantinaya girecekler ve en erken dönüşlerinden 5 gün sonra yaptırdıkları testin sonucunun negatif olması halinde izolasyondan çıkabilecekler. Ayrıca riskli bölgeler arasında bulunan ülkelerle, Türkiye ile olduğu gibi özel düzenlemelerin  yapılmasını hedefliyor. Türkiye'ye yönelik özel düzenlemeye göre, Türkiye'den ayrılmadan 48 saat önce korona testi yaptırılması gerekiyor ve bunun sonucunun negatif çıkması halinde Almanya'ya gelinmesine izin veriliyor.

Almanya'da yaz tatili nedeniyle yaşanan hareketliliğin de etkisiyle son haftalarda artan COVID-19 vakaları yüzünden federal hükümet tedbirlerin sıkılaştırılmasını istiyordu. Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının korona zirvesinde aldığı diğer kararlar da şöyle:

- Riskli bölgeler arasında sayılmayan ülkelerden gelenlere yönelik havalimanları, kara hudutları ve garlardaki ücretsiz testlerin 15 Eylül'den itibaren sona ereceği açıklandı. Bavyera söz konusu testleri 1 Ekim'e kadar sürdüreceğini duyurdu.

Yıl sonuna kadar konser gibi etkinliklere izin verilmeyecek

Yıl sonuna kadar konser gibi etkinliklere izin verilmeyecek

Geniş katılımlı etkinlikler yıl sonuna kadar yasak

- Toplantıda, korona hijyen ve mesafe kurallarının uygulanamayacağı kamuya açık büyük etkinliklerin, halk festivalleri, konserler, Almanya'da yaygın olan avcı ve atıcı buluşmaları gibi kutlamaların 31 Aralık 2020'ye kadar yasak olması kararlaştırıldı. Alman futbol liginde izleyicili maçlara geçme konusunda ise kesin tarih belirlenemedi. Şimdilik Ekim ayı sonuna kadar bütün spor müsabakalarının izleyicisiz olmasına karar verilirken, Kasım ayından itibaren nasıl bir yol izleneceğini belirlemek üzere eyalet yönetimleri düzeyinde bir çalışma grubu kurulacağı açıklandı.

Düğün gibi özel kutlamalar konusunda ortak bir karar alınmadı

Düğün gibi özel kutlamalar konusunda ortak bir karar alınmadı

- Özel kutlamalar konusunda ise kesin belirlemeler yapılmadı. Merkel ve eyalet başbakanları, bu konuda kararın bölgedeki vaka sayılarına göre verilmesini kararlaştırdı. Federal hükümet, özel kutlamaların 25 katılımcı ile mümkünse açık havada yapılmasını öneriyordu. Enfeksiyon rakamlarının düşük olduğu eyaletlerin başbakanlarının bu öneriyi reddetmesiyle Almanya genelinde bir uzlaşma sağlanamadı.

- Maske takma zorunluluğu bulunan yer ve alanlardaki ihlallerde en az 50 euro para cezası uygulanmasında Başbakan Merkel ile 15 eyaletin başbakanı arasında uzlaşma sağlandı. Saksonya-Anhalt eyaleti Başbakanı, Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Reiner Haseloff'un ise uygulamayı hayata geçirmeyi reddettiği ve bunu uzlaşma protokolüne de not olarak ilave ettirdiği bildirildi. Maske dışında federal hükümet, eyaletlerin sorumluluk alanına giren korona tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının da daha sıkı kontrolünü ve ihlali halinde para ile cezalandırılmasını öngören düzenlemeleri hayata geçirmelerini talep etti.

Merkel ve eyalet yönetimleri en son Haziran ayında toplanmıştı.

Maske takmanın zorunluğuna uymayanlara en az 50 euro para cezası öngörülüyor

Maske takmanın zorunluğuna uymayanlara en az 50 euro para cezası öngörülüyor

Ülke genelinde karar almanın zorluğu

Federal sisteme sahip olan Almanya'da pandemiyle mücadelede en yetkili kurumlar belediyelerin sağlık daireleri ile yerel yönetimler. Onların bağlı bulunduğu üst kurumlar da eyalet sağlık bakanlıkları. Bu nedenle koronavirüs salgını ile mücadelede federal hükümetin aldığı pek çok karar, uygulamadan eyalet veya yerel yönetimlerin sorumlu olması nedeniyle tavsiye niteliği taşıyor.

Pek çok eyalette farklı partilerden oluşan koalisyon hükümetleri görevde olduğundan, diğer konularda olduğu gibi korona tedbirleri konusunda da görüşler birbirinden ayrılıyor. Bazı eyaletler federal düzeyde genel tedbirler alınmasını isterken, enfeksiyon rakamlarında bölgeden bölgeye görülen büyük farklılıklar nedeniyle tedbirlerin de bölgesel alınması görüşü ağır basıyor. Öte yandan maske takma zorunluluğunu ihlal gibi genel tedbirler için ise cezaların ortak olması yönünde sesler yükseliyor.

Son 24 saatte 1507 yeni vaka

Almanya'da federal hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu kuruluşu olan Robert Koch Enstitüsü'nün rakamlarına göre son 24 saatte bin 507 yeni vaka tespit edildi. Bir önceki gün ise bu rakam bin 576 olarak açıklandı. Hafta sonunda ise ilk kez Nisan ayındaki gibi iki binli rakamlara ulaşılmış, 24 saatte 2 bin 34 yeni vaka tespit edildiği duyurulmuştu.

DW,dpa/ETO,HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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