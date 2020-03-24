 Almanya’da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 149’a çıktı | ALMANYA | DW | 25.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya’da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 149’a çıktı

Almanya’da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 149’a yükselirken Federal Meclis bugün ekonomik destek paketini görüşmek için toplanıyor.

default

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre Almanya'da vaka sayısı bir önceki güne göre 4 bin 118 artarak 31 bin 554'e yükseldi. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise bir önceki güne göre 35 kişi artarak 149 oldu.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle önümüzdeki en az iki hafta boyunca aynı evde yaşamayan ya da iş nedeniyle bir arada bulunmayan ikiden fazla kişinin açık havada buluşması yasaklanmıştı. Başbakan Angela Merkel da hastalığın bulaştığı bir doktorla olan temasından dolayı karantinaya girmişti.  Almanya'da sosyal faaliyetlere getirilen kısıtlamaların ardından bu kurallara uymayanlara Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ceza verileceği bildirildi.

İki hafta sonra virüsün yayılma hızının düşüp düşmediğinin değerlendirileceği açıklandı.

Kurtarma paketi mecliste

Öte yandan bugün toplanacak Federal Meclis (Bundestag) hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle tehdit altında bulunan ekonomiyi ayakta tutmak için açıkladığı toplam 750 milyar euro değerindeki kurtarma paketini görüşecek.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bu çerçevede 2013'ten bu yana ilk kez borçlanması planlanıyor. 

Tasarının bugün federal meclis, Cuma günü de Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

dpa / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Symbolbild Coronavirus Kisten mit Mundschutzmasken

Almanya’nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayıp 24.03.2020

Almanya’nın acil ihtiyaç için sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu. Maskelerin sipariş edildiği Kenya’da kaybolduğu tahmin ediliyor.

UK Prinz Charles in Cheltenham

+++Canlı Anlatım: Prens Charles da koronavirüse yakalandı 25.03.2020

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin artırılmasına rağmen dünya genelinde Covid-19 nedeniyle can kaybı 20 bine yaklaştı. Türkiye'de de vaka sayısı artıyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Coronavirus in Elfenbeinküste

Afrika için koronavirüs endişesi büyük 25.03.2020

Hijyen koşulları kötü, yoksul mahalleler dolup taşıyor ve sağlık sistemleri zayıf. COVID-19 Afrika ülkelerinde de yayılıyor. Endişe büyük.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv - Davanın ilk duruşmasında yargılanan sanıklardan biri (30.09.2019)

Aşırı sağcı "Revolution Chemnitz" üyelerine hapis cezası

Almanya’nın Chemnitz kentinde faal olan ve ülkede sistemi değiştirmeyi amaç edinen, aşırı sağcı terör örgütü "Revolution Chemnitz"in üyeleri, iki yıl üç ay ile beş buçuk yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  