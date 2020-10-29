 Almanya′da koronavirüs vakaları rekor düzeye ulaştı | ALMANYA | DW | 30.10.2020

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ALMANYA

Almanya'da koronavirüs vakaları rekor düzeye ulaştı

Almanya'da koronavirüs vakaları hızla artıyor. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, son bir gün içinde yeni vaka sayısı 18 bini aştı.

Deutschland Köln Symbolfoto Maskenpflicht (Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture-alliance)

Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 18 bini aşarak yeni bir rekor kırdı. Ülkede salgınla mücadelede yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) sağlık dairelerinden gelen verilerle cuma sabahı açıkladığı sayılara göre, son 24 saat içinde 18 bin 681 yeni vaka kaydedildi. Vaka sayıları dün de rekor kırmış ve 16 bin 774 olarak tespit edilmişti.

RKI, geçen cuma günü ise yeni vaka sayısını 11 bin 242 olarak açıklamıştı. Ancak RKI bu sayıların ilkbahar aylarındaki vaka sayıları ile karşılaştırılamayacağını, şu anda daha fazla koronavirüs testi yapılarak, daha fazla vaka tespit edildiğine dikkat çekiyor.

Almanya'da salgının başından bu yana kaydedilen vaka sayısı 499 bin 694'e ulaştı.

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RKI'nin açıklamasına göre, koronavirüs nedeniyle son bir gün içinde 77 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bin 349'a yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıklamasında, bulaştırma katsayısının da 0,97 olduğunu belirtti. Bir gün önce bu sayı 1,03 olarak belirlenmişti. Bu, virüs taşıyan bir kişinin en az bir kişiye daha virüs bulaştırdığını gösteriyor. Ancak bulaştırma katsayısı yaklaşık 10 gün önceki değerlere işaret ediyor.

Almanya'da vaka sayılarının hızla artması üzerine Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının bir dizi yeni önlem üzerinde uzlaşmıştı. 2 Kasım'dan itibaren geçerli olan önlemler uyarınca, restoranlar başta olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler kapatılacak, eğlence ve boş zamanı değerlendirme amaçlı etkinlikler de yasaklanacak. Sosyal temas kısıtlamaları da getirilirken, okullar ve kreşlerin kapatılmamasına karar verildi.

 

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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