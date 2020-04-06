Almanya'da koronavirüs günlerinde yoksullar

"Hadi bakalım hepiniz çıkın ama dikkat araba geliyor" diye çocuklarına seslenen Nicole Becker onlarla kısa bir gezinti yapmak istiyor. Nicole iki küçük çocuğunun elinden tutuyor, diğer üç çocuğu ise peşinden geliyor. 70 metrekarelik evde beş çocukla yaşayan Nicole korona krizi yüzünden onlarla sadece kısa gezintiler yapabiliyor. Almanya’da okul ve yuvalar kapalı olduğu için çoğunlukla evdeler. Nicole Becker için bu, stresli bir durum: "Alanımız çok dar. Beş çocukla toplam dört odalı bir evdeyiz. Bu çok stresli ve çok gürültülü. Bu kadar çocukla öyle olur tabii. Çok yaramazlık yapıyorlar ve kavga ediyorlar."

32 yaşındaki Nicole durumunu anlatırken bir gözü de çocuklarında. "Bırak onu Pascal" diyerek en büyük çocuğunun kocaman bir dal ile ağaca vurmasını engellemeye çalışıyor.

Nicole Becker

Nicole 12 yıl önce ilk çocuğunu dünyaya getirdiğinden beri işsiz. Bir sene önce eşinden ayrılmış. Ayrıldıklarından beri kocası nafaka ödemediği için maddi durumu kötü. Korona krizi ailenin para sıkıntısını daha da artırmış: "Eskiden beş çocuğum okulda öğleden sonra ücretsiz yemek yiyordu. Şimdi ise bütün gün evdeler günde birkaç kez sofraya yemek koymam gerekiyor" diyerek içinde bulunduğu güç durumu anlatıyor. Ayrıca salgın nedeniyle ucuz gıdalar kapışılıyor, hatta bazen hiç bulunmuyor. Bu yüzden Nicole'in alışveriş masrafı 500 euro artmış. Bu, eline ayda bin 800 euro geçen biri için yüksek bir miktar. Yakında biriktirdiklerini harcaması gerekeceğini söyleyen Nicole'in bakışları yere kayıyor.

Nicole Becker çocuklarıyla bu binada yaşıyor

2 milyon çocuk yoksul

Almanya’da yüz binlerce aile Nicole Becker'in durumunda. Devletten sosyal yardım alan ailelerin çocukları yaklaşık iki milyonu buluyor. Dar gelirlilere ve hastalara destek veren Paritätischen Wohlfahrtsverband adlı yardım derneğinin müdürü Ulrich Schneider, yoksul ailelerin krizden daha çok etkilendiğine dikkat çekiyor. Schneider, okulda verilen yemeğin yoksul aileler için çok önemli bir yeri olduğunu ama şimdi bundan yoksun kaldıklarını belirtiyor.

Bu nedenle dernek Hartz-IV adı verilen sosyal yardımın ayda 100 euro artırılmasını ve bir kerelik 200 euro ödenmesini talep ediyor. Bu öneri bazı milletvekilleri tarafından da olumlu karşılandı çünkü korona krizi sırasında diğer gıda desteği veren girişimlere de ara verildi. Örneğin süpermarketlerden atılacak olan ama henüz bozulmamış ürünleri alıp yoksullara veren "Tafel" adlı organizasyonun yardımları da çoğu yerde durdu.

Çocuk bakımı, eğitim desteği ve ücretsiz yemek veren yardım kuruluşu "Arche" de kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Nicole Becker’in çocukları da dahil Berlin-Hellersdorf semtinde 400 çocuğa destek veriliyor. Arche’nin kurucusu Bernd Siggelkow, koronavirüse rağmen yardımları sürdürmek istiyor. "Onlar bize gelemezse biz onlara gideriz" diyen Siggelkow ve ekibi şu sıralar günde 40 aileye gıda dağıtıyor. Almanya genelinde bin 300 aileye ulaşıyorlar.

Arche yardım kuruluşu kurucusu Siggelkow

Aile içi şiddet riski artıyor

Korona krizinde artmasından kaygı duyulan sorunlardan biri de aile içi şiddet. "Çoğu aile çocuklarıyla dar alanda yaşıyor. Birinin istediğini öbürü istemeyebiliyor, kavga çıkabiliyor ve biri vurabiliyor" diyen Siggelkow bunun olmaması için haftada iki kez ailelerin kapısını çalıyor, dertlerini dinliyor ve umut vermeye çalışıyor. Ayrıca Arche internet üzerinden eğitim desteği vererek, çocuklara verilen ev ödevlerinde ailelerin yükünü azaltmaya çalışıyor. Almanya’da okullar kapalı ancak öğrencilere ev ödevleri veriliyor ve ebevynlerden yardım etmeleri isteniyor.

Arche’nin kurucusu Siggelkow gıda dağıtmayı halen sürdürebiliyor. Ve bugün Nicole Becker'in evine yardım için gelebilmeyi başardı. Nicole 20 kilo yiyeceği alırken kızı Alina da sevinçle getirdikleri yeni bebeği eline alıyor. Nicole çocukları Siggelkow’un üstüne atlamamaları için zor tutuyor. Çünkü korona günlerinde en az iki metre mesafe bırakmak zorunlu. "Bu günlerde yalnızca Arche’nin yardımları sayesinde ben ve çocuklarım yemek yiyebiliyor" diyen Nicole, kapıyı kapatırken içerden çocukların mutluluk saçan sesi duyuluyor.

Video izle 01:58 Yoksulların sayısının arttığı zengin ülke Almanya

Tessa Clara Walther

©️Deutsche Welle Türkçe