Almanya'da koronadan can kaybı 75 bini geçti

Almanya'da koronavirüs pandemisinde ölenlerin sayısı 75 bini geçti. Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı sayılara göre Çarşamba sabahı itibarı ile son 24 saat içinde 248 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece Almanya'da pandemide toplam can kaybı 75 bin 212'ye yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre tüm dünyada koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 2 milyon 700 bin. 537 bin ölümle ABD ilk sırada gelirken onu 294 bin can kaybıyla Brezilya ve 198 bin ölümle Meksika takip ediyor. İngiltere 126 bin ölümle Avrupa ülkeleri arasında başı çekiyor. 105 bin kişinin koronadan can verdiği İtalya'da ve 92 bin kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da bilanço Almanya'dan daha ağır. İspanya'da pandemide hayatını kaybedenlerin sayısı ise yaklaşık 74 bin.

Almanya'da 18 Nisan tarihinde koronavirüs pandemisinde ölen tüm insanlar için ayin ve devlet töreni düzenlenecek. Törene hükümet ve eyalet yönetimlerinin temsilcilerinin yanı sıra kilise ve diğer dini cemaatlerin temsilcileri ile ölenlerin yakınları katılacak.

epd / EC, HT

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