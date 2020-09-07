Almanya'da korona yardımlarında milyonlarca euroluk usulsüzlük

Almanya'da korona yardımlarını usulsüz alanların eyaletlere maliyetinin milyonlarca euro olduğu belirtildi. Protestan Haber Ajansı'nın (epd) eyaletlerin adalet bakanlıkları ile savcılıklarında yaptığı anket, korona yardımlarında milyonlarca euroluk dolandırıcılık yapıldığını gösterdi. Buna göre, Bavyera eyaletinde ödenen yardımlarda yapılan dolandırıcılığın yol açtığı zarar Mayıs ayı sonunda 1 milyon 700 bin euro civarındaydı. Henüz ödemesi yapılmayan yardım başvurularında ise şüpheli vakaların toplamının 2 milyon 200 bin euroya ulaştığı kaydedildi.

Yardım alanların yaptığı usulsüzlükler nedeniyle Saksonya eyaletinde zararın 5 milyon 100 bin euro, Aşağı Saksonya'da ise bu zararın 6 milyon 500 bin euro olduğu tahmin ediliyor.

Schleswig-Holstein eyaletinde, yetkililerin verdiği bilgiye göre, 241 başvuruda dolandırıcılık tespit edildiği, zararın başvuru başına 2 bin 500 ile 15 bin euro arasında değiştiği kaydedildi. Almanya'nın diğer eyaletlerinde ise yetkililerin kesin rakamlar veremediği belirtildi.

Almanya'da 6 bin 900 soruşturma

Yapılan anket, birçok vakada soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ortaya koydu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Nisan ile Temmuz ayları arasında 3 bin 800 vakanın incelendiği, şüpheli sayısının 4 bin 287 olduğu belirtildi. Frankfurt Başsavcılığı, Hessen savcılığı ve emniyet birimleri tarafından devletin verdiği korona yardımlarında dolandırıcılık yapıldığı şüphesi ile 600 soruşturma yürütülüyor. Bavyera'da ise yürütülen soruşturma ve ön soruşturma sayısının 537 olduğu kaydedildi. Almanya'da en az 6 bin 900 soruşturma yürütüldüğü tahmin ediliyor.

Cezai yaptırım ne?

Devletin verdiği korona yardımlarında usulsüzlük yaptığı tespit edilenler para veya beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. Bazı durumlarda ise bunun 10 yıla kadar hapis cezası olabileceği belirtiliyor. Yapılan başvuru sonucunda, ödeme yapılmamışsa bile, verilen bilgiler yanlış olduğu takdirde cezai yaptırım uygulanabiliyor.

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sosyal ve ekonomik hayata getirilen kısıtlamaların ardından hükümet küçük işletmeler ile serbest meslek sahiplerine acil nakit yardımında bulunmuştu. Federal hükümetin hazırladığı 750 milyon euroluk ekonomik yardım paketi Mart ayı sonunda Alman meclisinde kabul edilmişti.

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