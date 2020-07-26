 Almanya′da korona tedbirlerine karşı gösteri tepki topladı | ALMANYA | DW | 03.08.2020

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ALMANYA

Almanya'da korona tedbirlerine karşı gösteri tepki topladı

Hafta sonu Berlin'de korona tedbirlerine karşı düzenlenen gösteriye tepkiler büyüyor. Almanya'da salgın dönemlerinde toplanma özgürlüğünün sınırları tartışılıyor.

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Berlin'de hafta sonu aşırı sağcı gruplardan aşı karşıtlarına, komplo teorilerini savunanlardan ezoterizme inananlara kadar yaklaşık 20 bin kişi hükümetin korona tedbirlerine karşı protesto gösterisi yaptı. Göstericilerin maske takmaması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaması nedeniyle gösteri güvenlik güçleri tarafından erken sonlandırıldı. Eyleme Alman kamuoyunda siyasetçilerden gelen tepkiler de büyüyor. Almanya'da tartışmaların odağında protestoların kamu sağlığına olumsuz etkileri ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını esnasına toplanma ve gösteri özgürlüğünün sınırları var.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht

Cumartesi günü düzenlenen protesto yürüyüşü hakkında bir açıklama yapan Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht Süddeutsche Zeitung gazetesine konuyla ilgili demecinde gösteri özgürlüğünün önemli bir yasal hak olduğunu ancak diğer insanları tehlikeye atmamak için tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, bunu göz ardı eden eylemcilerin davranışlarını anlamakta güçlük çektiğini de sözlerine ekledi.

Armin Schuster

Armin Schuster

Hrıstiyan Demokratlar da tepkili

Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) iç politika uzmanı milletvekili Armin Schuster da Rheinische Post gazetesine konuşarak salgın sürecinde bu tür protestoların yapılmasını genel olarak sorguladığını belirtti. Schuster "Bu tip protestoların, sadece çok daha ağır yükümlülükler altında yapılması veya izin dahi verilmemesi daha orantılı olur" ifadelerinde bulundu.

Sert bir tepki de Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Thorsten Frei'dan geldi. Alman Die Welt gazetesine konuşan Frei olağanüstü durumlar haricinde hiçbir eylemin kısıtlanmaması gerektiğini belirterek "Ama göstericiler yüksek bir risk oluşturduğunda devlet de buna seyirci kalamaz" dedi.

Saskia Esken

Saskia Esken

''COVID aptalları''

Protestolar hakkındaki en sert eleştiri ise Sosyal Demokrat Parti Başkanı Saskia Esken'den geldi. Eylemcileri "COVID aptalları" olarak nitelendiren Esken ayrıca Berlin Emniyet Teşkilatı'nı da eleştirdi. Alman birinci kanalı ARD'de yayınlanan ana haber bülteni Tagesschau'ya konuşan Esken polisin eylemi sona erdirmekte çok geç kaldığını belirtti. Esken gösterinin polisin suç duyurusunda bulunması sonrasında, organizatörler tarafından bitirildiğine dikkat çekti.

AfD protestolardan memnun

Protestoları doğru bulan tek parti ise sağ popülist, İslam ve göç karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi oldu. AfD Eşbaşkanı Tino Chrupalla ARD televizyonunda eylemcileri savunarak "Ben yanlış bir davranış göremiyorum. Eylem olaysız geçti. İnsanların temel ve vatandaşlık hakları için sokaklara çıkması memnuniyet verici" şeklinde konuştu.

dpa / NS, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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Korona tedbirlerine karşı Berlin'de büyük gösteri

Almanya'da, başını aşırı sağcı grupların, aşı karşıtlarının ve komplo teorilerine inanan ve savunanların çektiği gruplar, hükümetin korona tedbirlerine karşı yeniden sokaktaydı. Berlin'deki gösteriye 17 bin kişi katıldı.  

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