Almanya’da korona krizinde aile içi şiddet arttı

Münih Teknik Üniversitesi'nden bilim insanlarının karantina gibi kriz sürecinde alınan önlemler ve akut mali kaygıların aile içi şiddeti artırdığını tespit etmesinin ardından, Alman haber ajansı dpa'nın ilgili bakanlık ve devlet kurumları nezdinde yaptığı anket de aynı sonucu ortaya koydu. Buna göre, koronavirüs krizi patlak verdiğinden bu yana, Almanya'nın bazı eyaletlerinde ev içi şiddette artış kaydedildi.

Berlin'deki adli tıp makamlarına göre, eyalette aile içi şiddet vakalarında ciddi bir artış yaşanmış bulunuyor. Korona önlemlerinin gevşetildiği Haziran ayında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 30'luk bir artış kaydedildi. Söz konusu artışın gevşeme döneminde kaydedilmesine, insanların karantina döneminde evden çıkmamasının neden olduğu belirtiliyor.

Şiddet artıyor

Hamburg'ta da polis, Ocak ve Haziran ayları arasında partnerler arasında 2 bin 252 şiddet vakası kayıt altına aldı. Geçen yılın aynı döneminde kayıt altına alınan ilgili vaka sayısı bin 812 olmuştu. Hamburg polis teşkilatı, şikayetler gecikmeli olarak geldiğinden ötürü vaka sayısının daha da artabileceğini tahmin ediyor.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde polis, Mart ile Mayıs ayları arasında, önceki yılın aynı dönemine göre çok daha fazla ev içi şiddet vakası kayıt altına aldı. Eyalet hükümetinin aktardığına göre, Nisan ayındaki sayı önceki yılın iki katı oldu. Örneğin Rostock kadın sığınma evinin aşırı dolu olması nedeniyle bazı mağdurlar bir otele yerleştirildi.

Video izle 02:32 Paylaş Koronavirüs: Ev içi şiddette artış E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3bjhy Koronavirüs: Ev içi şiddette artış

Henüz güvenilir veriler mevcut değil

Aile Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, Almanya genelindeki durumla ilgili güvenilir bilgiler edinmek Kasım ayında mümkün olacak. Hamburg polisine göre de, somut ve güvenilir sonuçların yıllık kriminal istastistikler çerçevesinde belirginleşeceği belirtiliyor.

Bazı eyaletler aile içi şiddetin arttığını rakamlarla ortaya koyarken, bazı eyaletlerde ise bu yönde bir eğilim gözlemlenmediği göze çarpıyor. Çeşitli eyaletlerden gelen sayılar arasındaki farkın, şiddete uğrayan çok sayıda kişinin bunu henüz bildirmemesinden kaynaklanıyor olabileceği de belirtiliyor. Schleswig-Holstein, Saar, Bavyera, Hessen'ın da aralarında bulunduğu birçok eyalette şu ana kadar ev içi şiddet vakalarında artış kaydedilmiş değil.

Bremen eyaletinde, başsavcılık nezdindeki "aile içi şiddet" kaynaklı dava sayılarında bir artışın söz konusu olmadığı belirtiliyor. Ancak Bremen sağlık senatörünün aktardığına göre, kadın sığınma evlerine talep Haziran ayı ortasından bu yana artmış bulunuyor. Buralardaki kapasitenin halihazırda yüzde 100'ün üzerinde dolu olduğu ifade ediliyor.

Schleswig-Holstein eyaletine göre ise, korona krizi şikayetler noktasında büyük bir etkiye sahip. Saar Sosyal İşler Bakanlığı'na göre ise son aylarda okul, arkadaş, aile ve doktor kaynaklı sosyal kontrol düşüş kaydetti. Bakanlığa göre, gerçek sayı kaydedilenden çok daha yüksek.

Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletlerinde ise, resmi ev içi şiddet verilerine göre bir düşüş söz konusu. Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, Mart-Mayıs ayları arasında ilgili vaka sayılarında yüzde 11,7 oranında düşüş gerçekleşti. Benzer bir düşüş KRV'de de yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre, eyaletteki düşüş yüzde 21 oranında seyretti.

dpa/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe