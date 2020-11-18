 Almanya’da korona önlemleri protestosunda arbede | ALMANYA | DW | 20.03.2021

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ALMANYA

Almanya’da korona önlemleri protestosunda arbede

Almanya’nın Kassel kentinde korona önlemlerini protesto eden grupla polis arasında arbede yaşandı. Eylemlerde gözaltına alınanlar oldu.

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Almanya'nın Kassel kentinde korona önlemlerini protesto gösterisinde eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Emniyet, binlerce kişinin katıldığı gösterilere yalnızca fiziki mesafe kuralları gözetilmek şartıyla iki noktada izin verildiğini, ancak göstericilerin eylemi şehir merkezine taşıdığını ve yetkililerin talimatlarına uymadığını açıkladı. Polisin eylemcilere copla ve biber gazıyla müdahale ettiği eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Eyleme "Querdenker" olarak adlandırılan gruptan protestocuların da katıldığı ve karşı göstericilerle de çatışmaların yaşandığı belirtildi.

"Querdenker" iç istihbaratın radarında

Bavyera eyaletinde Anayasayı Koruma’dan sorumlu Eyalet Dairesi’nin "Querdenker Haraketi"nin bazı ögelerini izlemeye aldığı belirtilmişti. Eyaletin Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, çarşamba günü yaptığı açıklamada, devlet kurumlarına, devlet yapısına ya da temsilcilerine karşı şiddet eylemleri çağrısı yapan ya da bu eylemlere katılan tekil şahısları ya da grupları izlemeyi amaçladıklarını ifade etmişti.

Kassel'deki eylemde karşıt görüşlü göstericiler arasında arbedeler yaşandı

Kassel'deki eylemde karşıt görüşlü göstericiler arasında arbedeler yaşandı

Herrmann, demokrasilerde herkesin eleştirilerini dile getirme hakkının saklı olduğunu, ancak bu hareket içinde demokratik bir yöntemle seçilmiş karar alıcıları ve hukuk devletinin meşruiyetini genel anlamda sorgulayan aktörler bulunduğunu söylemişti. Gösterilerde çok farklı dünya görüşünden eylemcilerin bulunduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Herrmann, şimdiye kadar eylemlere katılan aşırı sağcıların kendi başlarına hareket ettiğini ve onların da Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın radarında olduklarını belirtmişti.

Stuttgart’ta ortaya çıkan "Querdenker 711" adlı hareket de Baden-Württemberg eyaletindeki Anayasa Koruma Teşkilatı’nca aylardır izleniyor.

 

dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Berlin polisi tartışmalı gösteriyi dağıttı

Almanya’nın başkenti Berlin’de, koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan binlerce kişinin günlerdir gündemde olan protesto eylemi, kurallara uyulmadığı gerekçesiyle Berlin polisi tarafından dağıtıldı.  

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