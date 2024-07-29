Almanya'da konut inşaatı giderek azalıyor

Almanya'da yeni konut inşaatında büyük düşüş yaşanıyor. Süren inşaatların büyük bölümü eski siparişlere dayanıyor. Münih Üniversitesine bağlı Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (ifo), düşüş eğiliminin süreceği ve inşa edilen yeni konut sayısının 2026'ya kadar yılda 175 bin seviyelerine gerileyeceği öngörüsünde bulundu. 2022 yılında inşa edilen yeni konut sayısı 300 bine yaklaşmıştı.

Ifo Enstitüsü inşaat uzmanı Ludwig Dorffmeister, kesin tahminlerin önünde çeşitli belirsizlikler bulunmasına rağmen en geç 2026'ya kadar yılda 200 bin konut sınırının altına düşülmesini beklediklerini kaydetti. Dorffmeister, önümüzdeki iki yılda artış yönünde bir değişim beklemediklerini de sözlerine ekledi. Alman hükümeti, 2021 yılında göreve başladığında yılda 400 bin konut inşaatı hedefini belirlemişti.

Batı Avrupa genelinde de düşüş var

Konut inşaatındaki gerileme sadece Almanya için geçerli değil. Avrupa çapında inşaat alanındaki bilimsel kuruluşları bir araya getiren Euroconstruct araştırma ağı da 15 Batı Avrupa ülkesinde inşa edilen yeni konut sayısının yılda 1,5 milyondan 1,2 milyona gerileyeceğini tahmin ediyor.

Münih'te bir konut inşaatı Fotoğraf: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Ifo Enstitüsünden Dorffmeister, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da yeni konut inşaatında yüksek enflasyon ve faiz artışlarının olumsuz etkilerinin görüldüğünü kaydetti. Almanya'da buna ek olarak inşaat maliyetlerinin çığırından çıktığına işaret eden Dorffmeister, faizlerin normal seviyelere döndüğünü ve uzun vadede inşaat sayısındaki azalmaya artık gerekçe gösterilemeyeceğini belirtti.

İnşaat maliyetlerinde artış sürecek

İnşaat uzmanı Dorffmeister, önümüzdeki yıllarda inşaat maliyetlerinin daha da artacağı öngörüsünde bulunarak "Federal İstatistik Dairesinin inşaat maliyetleri endeksi, öncesinde güçlü bir şekilde artan malzeme fiyatlarının düşmediğini, aksine aynı seviyede kaldığını gösteriyor. İşçilik maliyetleri de güçlü bir şekilde artıyor" dedi. Dorffmeister, inşaatçılık alanındaki toplu sözleşmelerin de önümüzdeki yıllarda maliyetlerde ek artışa neden olacağını kaydetti.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Mayıs ayında sadece 17 bin 800 inşaat başvurusuna izin verildi. Bu, 2022 yılının Mayıs ayına kıyasla yüzde 44'e yakın bir düşüş anlamına geliyor. İnşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle pek çok kooperatif ve belediye yeni inşaat projelerini askıya aldı.

Kiralar el yakıyor

Mevcut durum, kiraların geleceği konusunda da umut verici göstergeler içermiyor. Münih gibi büyük kentlerde uzun süredir kiralar yüksek seviyelerde. Emlak satın alım fiyatları düşerken konut sıkıntısı nedeniyle kiraların artmaya devam etmesi, büyük şehirlerde yaşayan ve kiralık ev arayanlar için önemli bir sorun teşkil ediyor.

Köln Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü de gelecek için öngörülen yeni konut inşaatı sayısının, ihtiyacın çok altında kalacağına dikkat çekiyor. Enstitü, 2025'te 372 bin yeni konuta ihtiyaç olduğunu belirtirken yıllık yeni konut ihtiyacını 2030'a kadar 302 bin konut olarak tahmin ediyor.

dpa/BK,CÖ

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