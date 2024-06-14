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Almanya'da kokain ticaretine şimdiye kadarki en büyük darbe

14 Haziran 2024

Almanya'da narkotik polisinin Hamburg Limanında milyarlarca euro değerinde yaklaşık 35 ton kokaine el koyduğu açıklandı.

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Hamburg'da 1 Şubat 2024 tarihinde el konulan kokain
Hamburg'da 1 Şubat 2024 tarihinde el konulan kokainFotoğraf: Zollfahndungsamt Frankfurt/Main/dpa/picture alliance

Almanya tarihinde polisin kokain ticaretine şimdiye kadarki en büyük darbeyi vurduğu açıklandı. Düsseldorf Savcılığına bağlı Organize Suçlar Merkez Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre narkotik polisi milyarlarca euro değerinde kokaine el koydu.

Kuzey Ren Vestfalya Adalet Bakanlığından alınan bilgilere göre Hamburg Limanında geçen yıl el konulan kokainin miktarı yaklaşık 35 ton. Polis aylar süren soruşturmanın ardından uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine birkaç gün önce operasyon düzenledi. Almanya'nın yedi farklı eyaletinde (Kuzey Ren Vestfalya, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen ve Aşağı Saksonya) evlere baskın düzenledi ve yedi kişi tutuklandı. Operasyonların Kuzey Ren Vestfalya'da Bonn, Köln, Leverkusen ve Wachtberg'de, Bavyera'nın başkenti Münih'te, Brandenburg Märkisch-Oderland'da ve Aşağı Saksonya'da Heide Bölgesinde düzenlendiği öğrenildi.

"OP Plexus" adı verilen soruşturmayla ilgili detaylar Pazartesi günü Düsseldorf'ta basın açıklamasıyla paylaşılacak. Operasyonun Avrupa polis teşkilatı Europol'ün perşembe günü Avrupa'da dev bir kokain şebekesine düzenlediği operasyonla bağının olmadığı kaydedildi.

dpa, AFP / EC, HT

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