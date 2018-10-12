 Almanya’da koalisyon partilerinin oy kaybı sürüyor | ALMANYA | DW | 19.10.2018

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ALMANYA

Almanya’da koalisyon partilerinin oy kaybı sürüyor

Almanya’da yeni yapılan bir ankete göre hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’de oy kaybı sürüyor. Koalisyon partilerinin toplam oy oranı yüzde 39’u buluyor.

CDU Genel Başkanı Merkel (sol), CSU Genel Başkanı Seehofer (orta) ve SPD genel Başkanı Nahles

CDU Genel Başkanı Merkel (sol), CSU Genel Başkanı Seehofer (orta) ve SPD genel Başkanı Nahles

Alman birinci televizyonu kanalı ARD'nin yaptırdığı Almanya'da vatandaşların siyasi eğilimlerini mercek altına alan DeutschlandTrend anketine göre koalisyon hükümetini oluşturan siyasi partilerin oy kaybı sürüyor.

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Almanya'da koalisyon ortağı partilerin toplam oy oranı yüzde 41 ile son yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi. Son ankete göre Almanlar hükümetin gözden düşmesinden Başbakan Merkel'i sorumlu tutuyor. (12.10.2018)

ARD'nin ülkede siyasi nabzı tutan DeutschlandTrend anketine göre AfD oy oranını artırdı ve Hristiyan Birlik partilerinin ardından meclisteki en büyük ikinci güç haline geldi. (21.09.2018)

Ankete göre bu Pazar günü bir genel seçim düzenlense oyunu Hristiyan Birlik Partileri'ne (CDU/CSU) verecek olanların oranı yüzde 25 olurken, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı yüzde 14'te kaldı. Bu rakamlar, ARD'nin düzenli olarak yaptırdığı ankette iki partinin şimdiye kadar kaydettiği en kötü sonuçlar oldu. Ankete göre Yeşiller yüzde 19'luk oy oranıyla Eylül 2011'den bu yana en yüksek değeri yakalayarak seçimden ikinci parti olarak çıkmayı başarıyor. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranı ise yüzde 16 olarak kaydedildi. Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 11, Sol Parti'nin oy oranı ise yüzde 9 olarak tespit edildi. Bu sonuçlara göre şu anda koalisyon hükümetini oluşturan Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile SPD'nin toplam oy oranı yüzde 39'u buluyor ve iktidar partileri koalisyon kuramıyor.

ARD'nin 11 Ekim tarihli bir önceki anketiyle karşılaştırıldığında CDU/CSU, SPD ve Sol Parti'nin oy oranı bir puan düşerken FDP'ninki bir, Yeşiller'inki iki puan arttı. AfD'nin oy oranı ise değişmedi.

Ankete göre Alman vatandaşlarının yarısı büyük partilerin yaşadığı oy kaybından rahatsız. Ankete katılanların yüzde 51'i CDU, CSU ve SPD'nin oy oranındaki düşüşün Almanya'daki siyasi istikrar açısından tehdit oluşturduğu kanaatinde. Bu endişeyi taşımayan yüzde 47'lik bir kesimse söz konusu değişimin daha geniş kapsamlı siyasi tartışmaların önünü açacağına inaniyor.

rtr,dpa,AFP/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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