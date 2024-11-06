Scholz Maliye Bakanı Lindner'i görevden aldı

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldığını belirterek 15 Ocak'ta Federal Meclis'te güven oylamasına gidileceğini açıkladı.

Scholz, akşam saatlerinde Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Başbakan Yardımcısı Robert Habeck (Yeşiller) ile Almanya'nın gelecekteki siyasi rotasının bir an önce netleştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Güven oylamasından çıkacak sonuca göre gelecek yıl normal takvime göre Eylül ayında yapılması gereken genel seçimlerin erkene alınmasının yolu açılabilir.

Scholz, Noel'e kadar parlamento gündeminde bulunan ertelenemeyecek tüm yasaları oylamaya sunacaklarını belirterek emekli maaşlarının istikrara kavuşturulması ve sanayiye yönelik acil tedbirlerin de bu bağlamda ele alınacağını kaydetti.

Bild, Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin bir süredir yaşadığı krizi çözmek için, Lindner'in erken seçime gidilmesini önerdiğini bildirmişti.



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Reuters/SÖ,TY,HS