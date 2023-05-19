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Fotoğraf: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'da hükümet ortakları vatandaşlık reformunda uzlaştı

2 saat önce

Almanya'da hükümet çifte vatandaşlığa da olanak sağlayacak yeni vatandaşlık yasası reformunda uzlaştı.

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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti vatandaşlığa geçişleri kolaylaştıracak yasa değişikliği üzerinde uzlaştı.

Buna göre vatandaş olmak için gerekli olan Almanya'da en az 8 yıl yasal ikamet koşulu 5 yıla indiriliyor. Ancak iyi derecede Almanca konuşan ve entegre olanlar için bu süre 3 yıla da indirilebilecek.

Vatandaşlığa geçmek isteyenlerden daha önce olduğu gibi geçimini temin ediyor olması da istenecek. Sosyal yardım alanların vatandaş olmaları sadece istisnai durumlarda mümkün olabilecek. Sabıkalı olanların da vatandaşlığa geçmelerine izin verilmeyecek.

Taslak metindeki bir başka önemli madde ise çifte vatandaşlığın artık mümkün kılınması. Almanya mevcut yasaya göre tek vatandaşlığa izin veriyor. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler geldikleri ülkelerin vatandaşlığından çıkmak zorunda. Ancak 2000 yılından önce geçerli olan Alman vatandaşlığı yasası çerçevesinde Alman uyruğuna geçenler çifte vatandaşlıklarını koruyabiliyorlar.

İlk kuşağa ayrıcalık

Yasada ilk kuşak göçmenler için de bir takım kolaylıklar öngörülüyor. Buna göre Almanya'ya çalışmak üzere gelip daha sonra emekli olup bu ülkede kalanlar iyi derecede Almanca bilme şartı aranmaksızın Alman vatandaşlığına geçebilecek. 67 yaş üzeri olanlanların Almanca sözlü olarak kendilerini ifade edebilmeleri vatandaşlık için yeterli bir kriter olarak kabul edilecek.

Adalet Bakanı Marco Buschmann sosyal medya hesabından yeni yasa ile vatandaşlığa geçişlerin kolaylaştırılacağını ifade etti.

Buschmann'ın mesajı şöyle:

"Kendi yağıyla kavrulan insanlar için vatandaşlığı kolaylaştırıyoruz. Devlet kasalarından geçinenler için kurallar ağırlaştırılacak. Bu gösteriyor ki, çalışmaya teşvik söz konusu; istihdam piyasasına göç istiyoruz, sosyal devletin sağlayacağı olanaklara değil."


 

Tasarı Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra Federal Parlamento ve ardından Eyaletler Meclisi'nin onayına sunulacak.

AFP,Reuters,dpa/GK,TY

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