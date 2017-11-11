 Almanya’da karnaval sezonu başladı | YAŞAM | DW | 11.11.2018

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YAŞAM

Almanya’da karnaval sezonu başladı

Her sene 11 Kasım’da saat 11:11’de kostüm giymiş insanlar belediye binalarına hücum ediyor ve sembolik olarak yönetimi ele alıyorlar. Bu eğlence ile Almanların “beşinci mevsim” dedikleri karnaval sezonu başlıyor.

  • Bildergalerie Karneval 2014 Mainz (picture-alliance/dpa/F. von Erichsen)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    11’lerin önemi

    Ortaçağ’dan bu yana 11 sayısı aşırılık ve günahı temsil ediyor. Aynı rakamlardan oluşan sayılara Almanca’da “Schnapszahl” deniyor ve bu terimin kökeninin ya içkili olunduğunda çift görme ya da içki içerek oynanan oyunlarla ilgili olduğu tahmin ediliyor. 11 Kasım’da başlayıp "Büyük Perhiz"’in ilk günü olan Kül Çarşambası’na (Aschermittwoch) kadar devam eden sürede halk epey bir içki tüketiyor.

  • Deutschland Karneval in Düsseldorf (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Hoppeditz diriliyor

    Düsseldorf şehrine özgü bu soytarıya benzer tiplemenin adı Hoppeditz. 11 Kasım saat 11:11’de Hoppeditz, belediye binasının önündeki hardal kavanozundan çıkıyor ve “beşinci mevsimin” başlangıcını haber veriyor. Bundan sonra da insanlar şehrin tarihi mahallesindeki barlara dağılıyor ve içki içip şarkı söyleyerek karnaval sezonunun başlangıcını kutluyorlar.

  • Kölner Dreigestirn (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Köln’de üçler erki

    Karnavalın kutlandığı birçok şehirde asil bir çift kutlamaları yönetir, ancak Köln’de bu üç kişiden oluşuyor: bakir genç bir erkek, bir prens ve bir çiftçi! Bu şehirde kimse yönetimin üç erkeğe ait olmasına itiraz etmiyor gibi! Üç kere “Alaaf” diye bağırıldıktan sonra ihtişamlı bir şekilde giyinmiş üçler erki, tebalarıyla kutlamalara başlıyorlar.

  • Traditioneller Tanz am Fastnachtsbrunnen in Mainz (picture-alliance/dpa/F. von Erichsen)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Mainz’da kağıttan kafalar

    Mainz’de ise karnaval sezonu “Helau” haykırışıyla başlıyor. Almanca’da “Schwellköppe” denilen ve devasa boyutlardaki kağıttan yapılma kafalardan oluşan alay geçit töreninin her zaman önemli bir parçası oluyor. Mainz’da insanlar Karnaval Çeşmesi’nin oraya gidiyor ve orada budalalık yasası okunuyor. Bu yasanın dördüncü maddesinde, “ayıkken de budala olan bir budala yüceltilmelidir” yazıyor.

  • Bildergalerie Karneval 2014 Cottbus (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Cottbus’ta karnaval

    İddiaya göre karnaval sadece Almanya’nın batısında kutlanıyor, ancak Almanya’nın doğusunda yer alan Cottbus şehri bunun aksini kanıtlıyor. 11 Kasım’da Almanca’da “Funkenmariechen” olarak bilinen dansçılar ortalığın tozunu attırırken belediye başkanı da şehrin anahtarını bu dansçılara teslim ediyor.

  • Karveval sitzung (picture alliance)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Sahne şovları

    11 Kasım’daki bu gürültülü başlangıçtan sonra Noel öncesindeki dört hafta boyunca ortalık sakinleşiyor. Ancak yeni yılda eğlence düşkünleri tekrar eğlenmeye başlıyorlar. Karnaval toplulukları insanları büyük sahne şovlarına davet ediyor ve espirili konuşmalar eşliğinde herkes eğleniyor.

  • Deutschland Weiberfastnacht - Mainz (picture alliance/dpa/A. Arnold)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Kadınlar Karnavalı

    Almanca’da “Weiberfastnacht” olarak geçen ve Güller Pazartesisi (Rosenmontag) öncesindeki perşembe günü kutlanan bu günde kadınlar yine saat 11:11’de belediye binalarına hücum ediyor ve bundan sonra eğlence sokağa taşıyor.

  • Archivbild Deutschland Karneval 11.11. 11 Uhr 11 (picture-alliance/dpa)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Kravat kesme karşılığında öpücük

    Elbette erkekler de Kadınlar Karnavalı’nda eğlenebilirler ama dikkatli olmaları gerekiyor. Geleneksel olarak kadınların bu günde erkeklerin kravatlarını kesme hakları var. Ancak bunu yaptıktan sonra kadınlar genellikle erkeklere küçük bir öpücük veriyorlar ki her şeyin eğlenme amacıyla yapıldığı belli olsun.

  • Deutschland Rosenmontagszug Köln 2017 (Reuters/T. Schmuelgen)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Güller Pazartesisi (Rosenmontag)

    Güller Pazartesisi’ndeki (Rosenmontag) geçitler karnaval sezonunun en gözde etkinliği oluyor. Binlerce insan özenle hazırlanmış geçit alaylarını izlemek için sokaklara iniyor. Buna karşılık geçit alayını oluşturan araçların üstündekiler de kenarda izleyenlere çiçek ve şekerlemeler atıyor.

  • Hoppeditz wird verbrannt (picture-alliance/dpa)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Kül Çarşambası (Aschermittwoch)

    Düsseldorf’ta karnaval sezonunu başlatan soytarı benzeri tipleme Hoppeditz, bu sezonu da sona erdiriyor. Geleneksel olarak Hoppeditz’i temsil eden bir kukla Kül Çarşambası’nda (Aschermittwoch) ağlama ve inlemeler eşliğinde ya yakılıyor ya da tabuta konularak gömülüyor. Bir dahaki 11 Kasım tarihi geldiğinde Hoppeditz’in tekrar dirileceğine ve “beşinci mevsimi” yeniden başlatacağına inanılıyor.


  • Bildergalerie Karneval 2014 Mainz (picture-alliance/dpa/F. von Erichsen)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    11’lerin önemi

    Ortaçağ’dan bu yana 11 sayısı aşırılık ve günahı temsil ediyor. Aynı rakamlardan oluşan sayılara Almanca’da “Schnapszahl” deniyor ve bu terimin kökeninin ya içkili olunduğunda çift görme ya da içki içerek oynanan oyunlarla ilgili olduğu tahmin ediliyor. 11 Kasım’da başlayıp "Büyük Perhiz"’in ilk günü olan Kül Çarşambası’na (Aschermittwoch) kadar devam eden sürede halk epey bir içki tüketiyor.

  • Deutschland Karneval in Düsseldorf (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Hoppeditz diriliyor

    Düsseldorf şehrine özgü bu soytarıya benzer tiplemenin adı Hoppeditz. 11 Kasım saat 11:11’de Hoppeditz, belediye binasının önündeki hardal kavanozundan çıkıyor ve “beşinci mevsimin” başlangıcını haber veriyor. Bundan sonra da insanlar şehrin tarihi mahallesindeki barlara dağılıyor ve içki içip şarkı söyleyerek karnaval sezonunun başlangıcını kutluyorlar.

  • Kölner Dreigestirn (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Köln’de üçler erki

    Karnavalın kutlandığı birçok şehirde asil bir çift kutlamaları yönetir, ancak Köln’de bu üç kişiden oluşuyor: bakir genç bir erkek, bir prens ve bir çiftçi! Bu şehirde kimse yönetimin üç erkeğe ait olmasına itiraz etmiyor gibi! Üç kere “Alaaf” diye bağırıldıktan sonra ihtişamlı bir şekilde giyinmiş üçler erki, tebalarıyla kutlamalara başlıyorlar.

  • Traditioneller Tanz am Fastnachtsbrunnen in Mainz (picture-alliance/dpa/F. von Erichsen)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Mainz’da kağıttan kafalar

    Mainz’de ise karnaval sezonu “Helau” haykırışıyla başlıyor. Almanca’da “Schwellköppe” denilen ve devasa boyutlardaki kağıttan yapılma kafalardan oluşan alay geçit töreninin her zaman önemli bir parçası oluyor. Mainz’da insanlar Karnaval Çeşmesi’nin oraya gidiyor ve orada budalalık yasası okunuyor. Bu yasanın dördüncü maddesinde, “ayıkken de budala olan bir budala yüceltilmelidir” yazıyor.

  • Bildergalerie Karneval 2014 Cottbus (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Cottbus’ta karnaval

    İddiaya göre karnaval sadece Almanya’nın batısında kutlanıyor, ancak Almanya’nın doğusunda yer alan Cottbus şehri bunun aksini kanıtlıyor. 11 Kasım’da Almanca’da “Funkenmariechen” olarak bilinen dansçılar ortalığın tozunu attırırken belediye başkanı da şehrin anahtarını bu dansçılara teslim ediyor.

  • Karveval sitzung (picture alliance)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Sahne şovları

    11 Kasım’daki bu gürültülü başlangıçtan sonra Noel öncesindeki dört hafta boyunca ortalık sakinleşiyor. Ancak yeni yılda eğlence düşkünleri tekrar eğlenmeye başlıyorlar. Karnaval toplulukları insanları büyük sahne şovlarına davet ediyor ve espirili konuşmalar eşliğinde herkes eğleniyor.

  • Deutschland Weiberfastnacht - Mainz (picture alliance/dpa/A. Arnold)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Kadınlar Karnavalı

    Almanca’da “Weiberfastnacht” olarak geçen ve Güller Pazartesisi (Rosenmontag) öncesindeki perşembe günü kutlanan bu günde kadınlar yine saat 11:11’de belediye binalarına hücum ediyor ve bundan sonra eğlence sokağa taşıyor.

  • Archivbild Deutschland Karneval 11.11. 11 Uhr 11 (picture-alliance/dpa)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Kravat kesme karşılığında öpücük

    Elbette erkekler de Kadınlar Karnavalı’nda eğlenebilirler ama dikkatli olmaları gerekiyor. Geleneksel olarak kadınların bu günde erkeklerin kravatlarını kesme hakları var. Ancak bunu yaptıktan sonra kadınlar genellikle erkeklere küçük bir öpücük veriyorlar ki her şeyin eğlenme amacıyla yapıldığı belli olsun.

  • Deutschland Rosenmontagszug Köln 2017 (Reuters/T. Schmuelgen)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Güller Pazartesisi (Rosenmontag)

    Güller Pazartesisi’ndeki (Rosenmontag) geçitler karnaval sezonunun en gözde etkinliği oluyor. Binlerce insan özenle hazırlanmış geçit alaylarını izlemek için sokaklara iniyor. Buna karşılık geçit alayını oluşturan araçların üstündekiler de kenarda izleyenlere çiçek ve şekerlemeler atıyor.

  • Hoppeditz wird verbrannt (picture-alliance/dpa)

    10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

    Kül Çarşambası (Aschermittwoch)

    Düsseldorf’ta karnaval sezonunu başlatan soytarı benzeri tipleme Hoppeditz, bu sezonu da sona erdiriyor. Geleneksel olarak Hoppeditz’i temsil eden bir kukla Kül Çarşambası’nda (Aschermittwoch) ağlama ve inlemeler eşliğinde ya yakılıyor ya da tabuta konularak gömülüyor. Bir dahaki 11 Kasım tarihi geldiğinde Hoppeditz’in tekrar dirileceğine ve “beşinci mevsimi” yeniden başlatacağına inanılıyor.


Almanya'da karnaval sezonu resmen başladı. Karnaval kutlamalarının merkezi ise Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Köln kenti.

Havaların güzel olmasının yanı sıra, karnavalın ilk gününün pazara denk gelmesi nedeniyle de kutlamalara önceki yıllara nazaran daha büyük bir katılım bekleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren karnaval kostümlerini üzerine geçirenler, karnavalın en coşkulu kutlandığı yer olan Köln'e doğru yola çıktı. Kostümlü karnavalcılar 11 Kasım'ı bütün gün geleneksel karnaval şarkıları söyleyip Köln birası içmekle geçirir.

Ancak Köln Karnavalı'nın doruk noktasına ulaştığı ay Şubat. Her yıl farklı tarihlere denk gelen perşembe günü “Weiberfastnacht” denilen ”kadınlar karnavalı” ile eğlenceler yeniden başlıyor ve yedi gün sonra çarşamba günü “Aschermittwoch”da sona eriyor. 

Karnavalın kökeni ne?

Aslında “Karnaval” sözcüğünün kökeni, İtalyanca “ete veda” anlamına gelen “Carne Vale'” sözcüğüne dayanıyor. Yani, Hrıstiyan aleminde et ve et ürünlerinin tüketilmediği, 40 gün süren ve Paskalya yortusunda sona eren “oruç” döneminin başlangıcı anlamına geliyor. Karnaval geleneği kış mevsiminin kovulması adetine dayanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BS/AG/BÖ

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10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

Her sene 11 Kasım’da saat 11:11’de kostüm giymiş insanlar belediye binalarına hücum ediyor ve sembolik olarak yönetimi ele alıyorlar. Bu eğlence ile Almanların “beşinci mevsim” dedikleri karnaval sezonu başlıyor. (11.11.2017)  

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Deutschland Karneval in Köln 11.11.

10 maddede Almanya’da karnaval sezonu 11.11.2017

Her sene 11 Kasım’da saat 11:11’de kostüm giymiş insanlar belediye binalarına hücum ediyor ve sembolik olarak yönetimi ele alıyorlar. Bu eğlence ile Almanların “beşinci mevsim” dedikleri karnaval sezonu başlıyor.

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