Almanya’da karnaval sezonu başlıyor

10 maddede Almanya’da karnaval sezonu

Köln’de üçler erki

Karnavalın kutlandığı birçok şehirde asil bir çift kutlamaları yönetir, ancak Köln’de bu üç kişiden oluşuyor: bakir genç bir erkek, bir prens ve bir çiftçi! Bu şehirde kimse yönetimin üç erkeğe ait olmasına itiraz etmiyor gibi! Üç kere “Alaaf” diye bağırıldıktan sonra ihtişamlı bir şekilde giyinmiş üçler erki, tebalarıyla kutlamalara başlıyorlar.