Almanya'da kar şoku: Uçak ve tren seferleri iptal

Almanya'da etkili olan şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi.

Almanya'nın güney ve orta kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle uçak ve tren seferlerinde yoğun aksaklıklar yaşanıyor.

Frankfurt Havalimanında Çarşamba günü uçuşların yaklaşık yarısı gerçekleştirilemedi. Yapılan açıklamada, bugün için planlanan bin 47 kalkış ve inişten 570'inin iptal edildiği bildirildi.

Münih Havalimanında da bugün için planlanan 410 uçuştan 254'ü iptal edildi. Daha küçük bir havalimanı olan Saarbrücken'de ise faaliyetler tamamen durduruldu.

Tren seferleri de etkilendi

Almanya'da kar yağışı, tren seferlerini de etkiledi. Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn, yolculara hava koşullarına bağlı olarak sefer iptalleri ve gecikmeler yaşanabileceği uyarısı yaptı. Hızlı tren (ICE) seferlerinde hızın tedbiren saatte 200 kilometreye düşürüleceği bildirildi. Stuttgart ve Frankfurt'tan Paris'e seferlerin de Fransa'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Buzlanma ulaşımı olumsuz yönde etkiledi Fotoğraf: Frederick Mersi/dpa/picture alliance

Alman meteorolojisi, ülkenin güneybatı kesimlerinde aşırı buzlanma, batı ve orta kesimlerde de yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı. Söz konusu hava koşullarının Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Reuters/BK,JD

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