  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
"Halife Devleti" adlı örgütün lideri olduğu belirtilen Metin Kaplan
"Halife Devleti" adlı örgütün lideri olduğu belirtilen Metin KaplanFotoğraf: Kerim Okten/dpa/picture alliance
SuçAlmanya

Almanya'da "Kaplancılar"a baskın

6 dakika önce

Almanya'nın altı eyaletinde yasaklı "Halife Devleti" (Kaplancılar) örgütüyle ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda üç kişi tutuklandı.

https://www.dw.com/tr/almanyada-kaplanc%C4%B1lara-bask%C4%B1n/a-62294816

Almanya'nın altı eyaletinde "Halife Devleti" adlı yasaklı İslamcı örgütün üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyon düzenlendi. Rheinland-Pfalz Eyalet Kriminal Dairesi ve Koblenz Başsavcılığının ortak açıklamasında operasyonda 50 mekânda arama yapıldığı ve üç kişinin tutuklandığı belirtildi.

Almanya'da 2001 yılında yasaklanan örgütün liderliğini İstanbul'da yaşayan ve "Köln Halifesi" olarak da bilinen Metin Kaplan'ın yaptığı ifade ediliyor.

Açıklamaya göre, yasaklı "Halife Devleti"ne ait "yapıların kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılmasını" hedefleyen operasyonda "delillerin yok edilmesinin engellenmesi" için arama ve tutuklama kararları aynı anda uygulamaya geçirildi.

Zanlılara yönelik suçlamalar

Yapılan açıklamada, örgütün Kur'an'ı anayasa olarak kabul edip sadece şeriat hukukuyla yönetilen bir İslam devleti kurma hedefi güttüğü iddia edildi. Bu bağlamda soruşturma kapsamına alınan 41 kişi, yasaklı örgüt adına faaliyette bulunmak ve anayasaya aykırı bir örgütün propaganda malzemesini yaymakla suçlanıyor. Ayrıca zanlıların Kaplan'ın yazılarını sattığı ve örgüte bağış topladığı iddia ediliyor.

Bu kişilerin elebaşı olarak, Türkiye'de "Kaplancılar" olarak bilinen söz konusu örgütün birliğini ayakta tutmaya çalıştığı öne sürülüyor. Topladıkları parayı da örgütün ayakta kalması ve Kaplan'ın geçim kaynağını sağlamak için kullandıkları iddia ediliyor.

On şüphelinin Rheinland-Pfalz eyaletinin Bad Kreuznach bölgesinde, bir şüphelininse Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde yaşadığı belirtildi. Kriminal Daire ve Başsavcılık tarafından verilen bilgilere göre, Rheinland-Pfalz eyaletinde yaşayan şüphelilerin "Halife Devleti"nin bir lideriyle yoğun temas hâlinde olduğu, söz konusu kişinin Kaplan'ın oğlu ifade edildi. Kaplan'ın oğlu da tutuklanan şüpheliler arasında bulunuyor.

"Halife Devleti" adlı örgüte ilişkin soruşturma, Rheinland-Pfalz eyaleti iç istihbarat kuruluşunun Bad Kreuznach'daki bir camide vaazlarla ve propaganda malzemeleri satışı ile örgütün ayakta kalması için faaliyette bulunulduğu şüphesi üzerine başlatıldı.

"Halife Devleti" örgütünün Bad Kreuznach üzerinden Almanya'daki diğer camilerle de temas hâlinde olduğu yönündeki şüphe nedeniyle Aşağı Saksonya eyaletinin Celle kentinin yanı sıra Münih, Düsseldorf, Frankfurt, Karlsruhe ve Köln'de de soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Metin Kaplan sınır dışı edilmişti

1984 yılında Köln'de "İslami Cemaatleri ve Cemiyetleri Birliği" adı altında Cemalettin Kaplan tarafından kurulan örgüt, 1992 yılında "Anadolu İslam Federe Devleti" adını almıştı. Cemalettin Kaplan'ın 1995 yılında ölmesinin ardından "Halife Devleti" olarak adlandırılan örgütün yönetimini oğlu Metin Kaplan üstlenmişti.

Kendisine rakip olacak bir kişi hakkında ölüm fermanı çıkarttığı gerekçesiyle suça teşvik iddiasıyla yargılanan ve 2000 yılında dört yıl hapis cezasına çarptırılan Metin Kaplan, 2004'te Türkiye'ye sınır dışı edilmişti. "Halife Devleti" adlı örgüt de Alman devleti tarafından 2001'de yasaklanmıştı. Metin Kaplan daha sonra Türkiye'de de silahlı eylem planladığı iddiasıyla yargılanmış ve 2005 senesinde müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 2010'da bu cezası 17 yıl 6 aya düşürülen Kaplan'ın tutukluluk hâline kanser hastalığı sebebiyle 2016'da son verilmiş ve cezaevinden çıkarılmıştı. Geçen yıl yeniden yargılanan Metin Kaplan, beraat etmişti.

DW, AFP/ET, JD, CÖ

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetleri ile NATO temsilcileri arasındaki görüşme başladı

NATO zirvesi: Dörtlü görüşme sona erdi

Politika
28 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Kamu sektöründe kadın istihdamı yaklaşık son iki buçuk yıl içinde geriledi

Türkiye'de kamu sektöründe kadın işçi istihdamı azalıyor

Türkiye'de kamu sektöründe kadın işçi istihdamı azalıyor

Ekonomi
2 saat önce
Ukraine-Konflikt

NATO genişleme toplantısından sürpriz sonuç çıkacak mı?

NATO genişleme toplantısından sürpriz sonuç çıkacak mı?

Politika
12 saat önce
Soldan Sağa: Kemal Kılıçdaroğlu (CHP), Ali Babacan (DEVA Partisi), Gültekin Uysal (Demokrat Parti), Ahmet Davutoğlu (Gelecek Partisi), Meral Akşener (İYİ Parti) ve Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi)

Altı lider Anayasa değişikliklerini konuşacak

Altı lider Anayasa değişikliklerini konuşacak

Politika
14 saat önce
Erzican İliç'deki altın madeninden yayılan siyanür çevre felaketine yol açtı

Erzincan İliç'teki çevre felaketi sonlandı mı?

Erzincan İliç'teki çevre felaketi sonlandı mı?

Doğa ve Çevre
23 saat önce
10, 20 ve 50 liralık banknotlar

BDDK'nin kredi adımı şirketleri nasıl etkiler?

BDDK'nin kredi adımı şirketleri nasıl etkiler?

Ekonomi
24 saat önce
Ukrayna cezaevindeki Rus savaş esirleri

Ukrayna'daki Rus savaş esirleri: Kandırıldık

Ukrayna'daki Rus savaş esirleri: Kandırıldık

Politika
26 Haziran 2022
Ana sayfaya dön