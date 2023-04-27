Almanya'da kalifiye işgücünü çekme planları tartışılıyor

Almanya'da hükümet bir yasa tasarısı ile kalifiye işgücünün ülkeye göçünü kolaylaştırmayı hedefliyor. Avrupa Birliği (AB) haricindeki üçüncü ülkelerden kişilerin Almanya'da iş aramak için ülkeye gelişini bir puanlama sistemine dayanan "şans kartı" ile mümkün hale getirmeyi planlayan hükümet, muhalefet tarafından eleştiriliyor. Tasarıya göre mesleki deneyim ve niteliğe sahip yabancı vasıflı işçiler Almanya'ya gelebilecek.

Bugün Federal Meclis'te görüşülen yasa tasarısı, daha sonra nihai oylama için parlamento genel kuruluna gelmeden önce komisyonlarda değerlendirilecek. Yeni düzenlemelerin en erken 1 Aralık'ta yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanı'ndan uyarı

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Perşembe günü Federal Meclis'e tasarıyı tanıtırken, "Kalifiye işgücü açığı ülkemize zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Kalifiye işgücünün ülkeye göçün kolaylaştırılması planlarına yönelik eleştirilere karşı tasarıyı savunan Bakan, kalifiye işgücü açığının Almanya'ya iklim değişikliği gibi ülke geleceğini ilgilendiren konularda fren yaptırdığına işaret etti. Faeser, sadece güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaştırılması için 200 bin kalifiye işgücüne ihtiyaç olduğunu belirterek, ülkenin bu şekilde devam edemeyeceğini ve kalifiye işgücü açığının ekonomiye ve refaha fayda sağladığını kaydetti.

Nancy Faeser Fotoğraf: picture alliance/dpa

Hükümete eleştiri

Hristiyan Birlik partileri ise koalisyon hükümetinin planlarını eleştiriyor. Yasa tasarısının "bazı alanlarda olumlu yönleri bulunmaktadır" diyen Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Alexander Throm, ancak üçüncü ülkelerden vasıflı işçilerin hedefli bir şekilde işe alınması gerektiğini belirtti. Bu yapılırken hükümetin şartları gevşetmek istediğini öne süren Throm, bu durumun vasıfsız işçilerin göçüne neden olabileceğini belirtti.

Kalifiye işgücünde artış

Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, 2022 yılı sonu itibariyla AB dışından Almanya'ya çalışmak için gelen ve oturma izni ile ülkede bulunan kişi sayısı yaklaşık 351 bin. Aynı statüde 2010 yılında ülkeye yaklaşık 85 bin kişi gelmişti.

Koronavirüs pandemisi sırasında işgücü göçünde yavaşlama yaşandı. 2021 yılında 21 bin kişi, 2020'de ise 16 bin kişilik bir artış oldu. Ancak 2022 yılında bu sayı tekrar yüzde 19'luk bir yükselişle 56 bine ulaştı. Yetkililere göre bu artışın nedeni korona kısıtlamalarının kaldırılmasından kaynaklanan etkiler.

AB dışından Almanya'ya çalışmak için gelen ve oturma izni ile ülkede bulunan kişilerin 236 bini, yani yüzde 67'si erkek ve 25-35 yaş aralığında bulunuyor.

Almanya'da 2022 yılında 89 bin kişiye "AB mavi kartı" verildi. Bu bir önceki yıla göre 20 bin daha fazla. Yüzde 71'i erkek olan mavi kart sahipleri arasında Hindistan'dan gelenler 26 bin kişi ile açık ara önde. Hindistan'ı 5 bin 900 kişi ile Türkiye ve 5 bin 500 kişi ile Rusya takip ediyor.

Göçmenlere ayrıcalıklar sağlayan AB mavi kartı edinebilmek için göçmenlerin yüksek öğrenim görmüş olması ve kalifikasyona uygun, belirli bir seviyede maaş alacaklarını taahhüt eden bir iş sözleşmesine sahip olması gerekiyor.

epd,KNA / SSB,ET

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