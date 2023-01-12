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Almanya'da kalifiye işgücü eksikliğinin en çok hissedildiği sektörlerden biri de inşaatFotoğraf: picture-alliance/dpa
EkonomiAlmanya

Almanya'da kalifiye eleman açığı büyüyor

2 saat önce

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, şirketlerin yüzde 53'ünün istihdam edecek eleman bulamadığını belirtti. Birlik, kalifiye eleman açığının Alman ekonomisi için 100 milyar euro kayıp anlamına geldiğini duyurdu.

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Almanya ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan kalifiye eleman açığı giderek büyüyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) yaptığı açıklamaya göre, 22 bin şirket ile görüşülerek yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 53'ü, eleman açığı nedeniyle bazı pozisyonları dolduramadığını bildirdi. 2022 yılının sonbahar döneminde yapılan benzer bir araştırmada bu sonuç yüzde 51 olarak çıkmıştı.

DIHK, "Firmaların, ekonomik anlamda zor bir yıl beklentisi içinde olmasına ve personel planlamasında beklentileri düşürmesine rağmen" kalifiye eleman açığının büyüdüğünü vurgulayarak, sanayi işletmeleri ve inşaat sektöründeki şirketlerin yüzde 58'inde personel açığı yaşandığını aktardı. Konuyla ilgili hazırlanan rapora göre, sağlık ve sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren firmaların yüzde 71'i kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Lojistik şirketlerinde özellikle şoför eksikliği dikkat çekerken, otel ve lokanta sektöründe eleman açığı nedeniyle bazı iş yerleri çalışma saatlerini ve sundukları hizmeti azaltmak zorunda kalıyor.

Almanya'da, yaşanan kalifiye eleman eksikliği sebebiyle iki milyon istihdam açığı olduğunu ifade eden DIHK, bunun da yaklaşık 100 milyar euro değer kaybına neden olduğunu duyurdu. DIHK, yaşanan bu sorunun, enerji fiyatlarındaki artış ve sanayinin iklim dostu bir hale dönüştürülme süreci ile birlikte ele alındığında, üretimin ve hizmet sektörünün dış ülkelere kayabileceği uyarısında bulundu.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, yaşanan bu krizden çıkmak için acilen aile ile işin bir arada yürütülmesini kolaylaştıracak önlemler alınması gerektiğini ve yaşı ilerlemiş olan kişilerin iş piyasasına daha fazla dahil edilmesini belirtirken, söz konusu ankete katılan şirketler, istihdam için bürokrasinin azaltılmasını talep etti.

 

AFP / ET,TY

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