Almanya'da kadına şiddet vakalarındaki artış korkuttu

Almanya'da pandemi döneminde artan ev içi şiddet vakaları pandemi sonrasında beklenenin aksine azalacağına artmaya devam etti.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Aile Bakanı Lisa Paus'un Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkan Yardımcısı Martina Link ile birlikte kamuoyuna açıkladığı 2023 yılı ev içi şiddet raporuna göre ev içi şiddete maruz kalan kişi sayısı yüzde 6,5'lik artışla 256 bin 276 olarak kaydedildi. 2022'de de 2021'e göre yüzde 8'lik artış yaşanmıştı. Ev içi şiddette artış oranı, son beş yıl baz alındığında yüzde 20'yi buldu.

BKA'nın ev içi şiddet tanımı, çocuklara yönelik şiddeti ve aile fertleri arasındaki şiddeti de kapsayan aile içi şiddetin yanı sıra, aynı evde yaşanmasından bağımsız olarak partnerlerin ve eski partnerlerin uyguladığı şiddeti de içeriyor. Rakamlar sadece polise yansıyan ve kayda alınan vakaları yansıtıyor. Failler eş, partner, eski partner ve aile fertleri olurken ev içi şiddet cinayetten tecavüz, özgürlüğünden mahrum etme, yaralama, tehdit, cebir ve taciz gibi çeşitli şekiller alabiliyor.

Mağdurların yüzde 70,5'i kadın

2023'te ev içi şiddet mağdurlarının yüzde 70,5'ini kadınlar oluştururken faillerin yüzde 75,6'sı erkekler oldu. 2023 yılında öldürülen 903 kadından 509'u ev içi şiddete kurban gitti. Ev içi şiddet, kadın cinayetlerinin yüzde 56,4'ünü oluşturdu.

Ev içi şiddet vakalarında partner şiddeti, yüzde 65,5'lik oranla başı çekti. Partner ya da eski partnerin uyguladığı şiddet, 168 bin vakayla 2022'ye göre yüzde 6,4 arttı.

Partner şiddetinde mağdurların yüzde 79,2'sini kadınlar oluştururken mağdurların yüzde 20,8'i erkekler oldu. Partner şiddeti vakalarının yarısı, aynı evde yaşayanlar arasında gerçekleşti. Partner şiddetinde yüzde 59,1 ile yaralama başı çekerken tehdit, cebir ve tacizin oranı yüzde 24,6 ve tehlikeli yaralama oranı yüzde 11,4 oldu. 2023'te 155 kadın ve 24 erkek, partneri ya da eski partneri tarafından öldürüldü.

Ev içi şiddet vakalarının yüzde 34,5'i ise aile içi vakalar oldu. Aile içi şiddetten etkilenenlerin sayısı yüzde 6,7'lik artışla 78 bin 341'e yükseldi.

Yasal düzenleme çalışmaları

Aile Bakanı Lisa Paus, şiddetin gündelik bir olgu haline geldiğini, bunun kabul edilemeyeceğini belirterek "Rakamlarda süren belirgin artış, acı gerçekliğin ulaştığı korkutucu boyutları yansıtıyor" dedi. Paus, gözlerden uzak, dört duvar arasında gerçekleştiği için ev içi şiddetin büyük bir sınama olduğuna vurgu yaptı.

Aile Bakanı Lisa Paus Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Ev içi şiddet mağdurlarının daha iyi korunması için yeni yasal düzenleme çalışmalarına işaret eden Paus, mağdurların güvenli bir şekilde sığınabileceği ve etkin danışmanlık alabileceği destek hizmetlerini de içeren kapsamlı bir düzenlemeye acil ihtiyaç olduğunu belirterek üzerinde çalışılan şiddete karşı yardım yasasıyla ev içi şiddet ve cinsiyet bazlı şiddette güvenilir ve ihtiyaçlara karşılık veren bir yardım sisteminin temelini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Elektronik kelepçe ve faile zorunlu eğitim planı

İçişleri Bakanı Nancy Faeser de bir şiddet sarmalı içinde bulunulduğunu ve bu sarmalın durdurulması gerektiğini belirterek faillere karşı önlemlerin sertleştirileceği mesajı verdi.

Faillerin "saldırganlığı sona erdirmesinin ve gerçekten değişmelerinin" belirleyici önem taşıdığını belirten İçişleri Bakanı, bunun için daha kararlı adli kovuşturmanın yanı sıra faillere şiddet konusunda eğitim zorunluluğu getirilmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Faeser, hükümetin, faillerin elektronik kelepçeyle izlenmesi konusunu da istişare ettiğini belirterek bu uygulama sayesinde polisin ciddi durumlarda daha hızlı müdahalede bulunabileceğini ve yeni şiddet vakalarını engelleyebileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser Fotoğraf: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Welt gazetesinin İçişleri Bakanlığı ve 16 eyaletin emniyet teşkilatlarından edindiği verilere göre dün yayımladığı haberde de rakamlar Almanya'da ev içi şiddetin bölgeden bölgeye değiştiğini gösteriyor. Ev içi şiddet vakalarında en büyük artış yüzde 34,6 ile Bremen/Bremerhaven'da kaydedilirken bu bölgeyi yüzde 12,4'lük artışla Saksonya-Anhalt ve yüzde 9,8'lik artışla Baden Württemberg eyaletleri izledi. En düşük artış ise yüzde 1,1 ile Almanya'nın doğusundaki Thüringen eyaletinde kaydedildi.

Şiddet mağduru erkeklerin sayısı da artıyor

Katolik Kilisesine bağlı sosyal kuruluş Caritas'ın Başkanı Eva Maria Welskop-Deffaa, Welt gazetesine verdiği demeçte, ev içi şiddetin cinsiyet ya da toplumsal sınıf ayrımı gözetmediğine dikkat çekerek alkol tüketimi ve yaşam pahalılığının ev içi şiddetin kökleşmesine katkı sağladığına işaret etti. Caritas'a bağlı sosyal kuruluşlara ev içi şiddet nedeniyle yapılan başvuruların giderek arttığını belirten Welskop-Deffaa, yardım arayan şiddet mağduru erkeklerin sayısının da arttığını kaydetti.

Protestan Kilisesi'ne bağlı sosyal yardım kuruluşu Diakonie de şiddet vakalarındaki artışın şaşırtıcı olmadığını belirterek şiddet mağduru her kadına koruma ve danışmanlık hizmeti edinme hakkının tanındığı bir "Şiddete Karşı Yardım Yasası"nın çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Diakonie'nin sosyal politikalardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Maria Loheide, şimdiye kadar şiddete karşı korumanın yerel yönetimlerin gönüllülük esasına göre işlediğine işaret ederek şiddet mağdurlarının kadın konukevlerinde konaklama için kısmen günde 50 euroyu bulan ücret ödediğini kaydetti.

DW,dpa,AFP/BK,EC

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