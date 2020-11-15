 Almanya′da ″kadın düşmanlığı″nın ceza yasasına girmesi gündemde | ALMANYA | DW | 22.02.2021

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ALMANYA

Almanya'da "kadın düşmanlığı"nın ceza yasasına girmesi gündemde

Almanya Adalet Bakanı Lambrecht, kadınlara yönelik suçların daha etkin şekilde cezalandırılabilmesi için "kadın düşmanlığı" saikinin ceza yasasına alınmasına yeşil ışık yaktı.

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Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Christine Lambrecht, "kadın düşmanlığı"nın cezayı artıran bir unsur olarak ceza yasasına alınmasına olumlu yaklaştı. RTL televizyonunda yayınlanan sabah programına katılan Bakan, öncelikle konuyla ilgili daha fazla veri elde edilmesi gerektiğini ifade ederek, verilerin boyutunun ceza yasasında bir değişikliği gerektirecek şekilde olması durumunda söz konusu değişikliğin yapılmasının "olası" olduğunu ifade etti.

"Kadın düşmanlığı ayrı bir kategori olmalı"

Veri tabanını güçlendirmek için "kadın düşmanlığı" suçlarının polis tarafından ayrı bir kategori olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e de bir çağrıda bulundu. "Sayın Seehofer, gelin bunu polis suç istatistiklerine dahil edelim. Böylece bir adım daha ilerlemiş oluruz" dedi. Sosyal Demokrat politikacı, koronavirüs pandemisi döneminde kadın ve çocuklara yönelik şiddetin çok kötü bir gelişme" kaydettiğini ifade etti.

Polis suç istatistiklerine, "kadın düşmanlığı" kategorisinin eklenmesi önerisi, federal hükümetin dijitalleşmeden sorumlu devlet bakanı Dorothee Baer'den gelmişti.

Kasten kadın düşmanlığı saikiyle işlenen suçların boyutunun daha net bir şekilde ortaya konulması gerektiğini ifade eden Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Baer, "Anlamlı veriler önemli analizlerin temelini oluşturur, bir olgunun artıp artmadığını buna bakarak değerlendirilir. Bu nedenle kadın düşmanlığı suç istatistiklerinde ayrı bir kategori olarak yer almalı" demişti.

Spiegel tarafından yapılan bir ankete göre kadınlara yönelik şiddet suç istatistiklerinde genelde "birliktelik şiddeti" kategorisinde ele alınıyor; internette kadınlara yönelik suçlar ise "sanal nefret suçları" olarak değerlendiriliyor. Federal Emniyet Dairesi (BKA), kadın düşmanlığının ayrı bir kategori olarak değerlendirilmediğini açıklamıştı.

Alman medyasında çıkan konuya ilişkin yorumlarda "Şiddetin adını koymalıyız. Maçoluk, kıskançlığa dayanan nefret suç ve eylemleri kadın düşmanlığının eseridir. Bununla daha iyi mücadele etmek için bunu net şekilde kayıtlarla görünür kılmalıyız" ifadeleri yer aldı.

AFP,dpa,KNA/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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