Almanya'da kısıtlamaların 28 Mart'a kadar uzatılması planlanıyor

Almanya'da toplumda koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi talebi artarken iş dünyasından da ekonominin toparlanabilmesi için kademeli gevşeme çağrıları yükseliyor. Bazı eyalet başbakanları ile uzman hekimler ise gevşeme konusunda acele edilmemesi gerektiğini savunuyor. Bu ortamda Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının yarın yapacağı toplantıda kısıtlamalarla ile ilgili alınacak kararlar merakla bekleniyor.

Alman basınına sızan taslak karara göre, kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi ile beraber 28 Mart'a kadar sürdürülmesi planlanıyor. Eyaletlere ve vaka sayısına göre belirlenecek gevşetme planlarına göre, gelecek haftadan itibaren sosyal mesafe kısıtlamalarının azaltılması öngörülüyor. Kademeli açılma planı çerçevesinde, önce kitapçı ve çiçekçilerin daha sonra da mağazalar ile müze, galeri ve hayvanat bahçesi gibi yerlerin açılması planlanıyor. Karar metninin henüz kesinleşmediği, bazı eyaletlerin metne henüz onay vermediği belirtiliyor.

Almanya'da kreş ve okullar da geçen hafta tekrar açılırken, 1 Mart itibarıyla kuaförler de yeniden hizmete girdi. Kısıtlamaların gevşetilmesi, eyaletlere göre farklılık gösterse de, Almanya'da restoran, kafe, bar ve spor salonu gibi işletmeler 2 Kasım'dan beri kapalı.

Vaka sayılarında istenen düzeye ulaşılmadı

Ancak alınan önlemlere rağmen, vaka sayısı hedeflenen düzeye halen erişilebilmiş değil.

Almanya'da son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı 3 bin 943. Bu sürede Covid-19 nedeniyle 358 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 451 bin 11'e yükseldi.

Kısıtlamaların gevşetilmesi için son bir hafta içinde 100 bin kişide 35 vaka kaydedilmesi hedeflenirken, bu değer 19 Şubat itibarıyla 56,8 seviyesinden 1 Mart Pazartesi günü 65,8 seviyesine yükseldi. Bugün de 65,4'e geriledi.

Uzmanlar koronavirüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonlu türünün yayılmasına dair endişelerin arttığı şu dönemde vaka sayılarındaki düşüş trendinin sonlanması ve hatta son günlerde sayıların yeniden yükselmeye başlaması nedeniyle temkinli hareket edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

İflas dalgası uyarısı

Ekonomi dünyası ise artık kısıtlamaların gevşetilmesini talep ediyor. Kısıtlamalar nedeniyle kapanan işletmelerle ilgili olarak Alman Ticaret Birliği HDE'den "iflas dalgası" uyarısı geldi. Birlik Başkanı Stefan Genth Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada "Mağazaları kapalı tutarak insanların hareketliliğini azaltma argümanı artık tutmuyor. Şehir merkezleri güzel havalarda dolup taşıyor. Mağazaların hijyen kurallarına uyması yeterli olacaktır" dedi.

Stefan Genth

Otel ve Restoranlar Birliği (Dehoga) ise vaka sayılarına ilişkin kriterlerden vazgeçilmesini talep etti. Birlik Başkanı Ingrid Hartges Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada "Restoran ve otellerin Paskalya'dan önce açılabilmesi için net bir yol haritası istiyoruz" dedi.

Koalisyon ortağından Merkel'e sert eleştiri

Almanya'da kısıtlamaların nasıl kaldırılacağı tartışılırken, Başbakan Merkel'in üzerindeki baskı da giderek artıyor. Sosyal Demokrat Partili (SPD) koalisyon ortağından Merkel ve kabinesindeki bakanlara eleştiri geldi. SPD Eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada Merkel'in koronavirüs krizindeki tavrını eleştirerek Başbakanın "kriz koordinasyonunu iyi yapamadığını" savundu.

SPD lideri, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili bazı bakanlara da "görevinin gereğini yerine getiremedikleri" eleştirisi getirdi. Norbert Walter-Borjans özellikle Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Sağlık Bakanı Jens Spahn'ı eleştirerek, bu bakanların "görevlerini daha iyi yerine getirebileceklerini" söyledi.

Almanya'da bu yıl 26 Eylül tarihinde parlamento seçimleri yapılacak. Seçim yılında koalisyon ortaklarının birbirine sert eleştiriler yöneltmesinin çok alışılageldik bir durum olmadığı belirtiliyor.

Norbert Walter-Borjans eleştirilerine devam ederek birçok aksaklığın SPD'li Maliye Bakanı Olaf Scholz ve SPD'li bakanlar tarafından düzeltildiğini savundu.

rtr, dpa/SSB, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe