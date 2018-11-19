Almanya'da küçük silahlara ilgi arttı

Medyada yer alan bir habere göre Almanya'da küçük ve hafif silah ruhsatı alanların sayısı arttı. Bu kategoriye kurusıkı, göz yaşartıcı ve sinyal tabancaları giriyor. 16 Alman eyaletinin içişleri bakanlıklarından alınan bilgiye göre küçük silah ruhsatlarının sayısı 2014 yılından bu yıl ekim sonuna kadar yüzde 130 oranında artarak 599 bin 940'a yükseldi.

Artış trendi 2018 yılında da sürüyor. 2017 sonunda ulusal silah kütüğüne kayıtlı küçük silahların sayısı 557 bin 50'di. Silah ruhsatına gösterilen ilginin artmasına son yıllarda terör saldırılarının yol açtığı güvensizlik gerekçe gösteriliyor.

Alman Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Jörg Radek silah sayısının artmasına olumsuz tepki göstererek, "Almanya'nın ABD'ye benzememesine dikkat etmek gerektiğini" söyledi. Radek söz konusu silahların "usulüne uygun kullanılmama ve sahibini yaralama riskinin bulunduğunu" belirtti. Alman Yeşiller partisi iç politika sözcüsü İrene Mihaliç "özel silahların güvenliği arttırmayıp anlaşmazlıkları şiddete dönüştürme potansiyelinin bulunduğunu" söyledi.

DW, dpa/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe