 Almanya′da köpekler korona testi yapacak | Almanya | DW | 16.09.2021

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Almanya

Almanya'da köpekler korona testi yapacak

Almanya'da koronavirüs tespitinde köpekler ilk kez sahada görev yapacak. Ter numuneleriyle yapılacak araştırmada sonuçlar antijen ve PCR test sonuçlarıyla karşılaştırılacak.

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Almanya'da koronavirüse karşı köpekler ilk kez bir konser serisinde kullanılacak. Hannover kentindeki bir araştırma projesi kapsamında köpeklerin terden korona enfeksiyonunu ne ölçüde tespit edebildiği mercek altına alınacak.

Aşağı Saksonya eyaleti Bilim Bakanı Björn Thümler, projeyle koronavirüs kaynaklı tehlike potansiyelini azaltmayı ve köpeklerin görevlendirilmesinin bir seçenek olup olmadığının anlaşılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Hannover Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniği Başkanı Holger Volk da dünya çapında projeye yoğun ilgi olduğunu belirterek dünyada şimdiye kadar konuyla ilgili yapılmış 26 araştırmanın, köpeklerin koronavirüsü koklayabildiği sonucunu ortaya koyduğuna işaret etti.

Helsinki havalimanında korona testinde köpeklerden yararlanılıyor.

Helsinki havalimanında korona testinde köpeklerden yararlanılıyor.

Antijen ve PCR testleriyle karşılaştırılacak

Dört bölümlük konser serisi Pazar günü başlayacak. 500 kişinin katılacağı ilk konserde altı köpeğin görev alması planlanıyor. Konsere girişte her müzikseverin dirsek içinden ter numunesi alınarak köpeklere koklatılacak. Eş zamanlı olarak yapılacak antijen ve PCR testleriyle sonuçlar karşılaştırılacak.

2020 yazında Alman ordusunda Sars-CoV-2'ye karşı eğitilmiş sekiz köpeğin katılımıyla bir araştırmayapılmış, köpeklerin sekiz günlük bir eğitim sonrasında ağız ve genizden alınmış toplam bin 12 numuneyi yüzde 94'lük doğruluk payıyla tespit edebildiği sonucuna varılmıştı. Helsinki ve Dubai gibi bazı kentlerde köpekler halihazırda havaalanlarında korona tespitinde kullanılıyor. Yapılan araştırmalar köpeklerin tükürük, idrar ve ter numunelerinde virüsün kokusunu alabildiğini ortaya koyuyor.

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Koronavirüsü koklayabilen köpek Kössi ile tanışın

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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