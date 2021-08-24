Almanya'da istihdam piyasasında "güçlü" toparlanma beklentisi

İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstisüsü (IAB) Almanya'da gelecek aylarda istihdam piyasasında güçlü bir toparlanma beklediklerini açıkladı.

IAB Araştırma Bölümü Başkanı Enzo Weber, yaptığı açıklamada aşılamada ilerleme sağlanmasının ve ekonomik toparlanmanın etkisine de değinerek "Dördüncü dalga koronaya rağmen iş bulma kurumları iyimserliği büyüyor" ifadelerini kullandı. Alman ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,6 oranında büyüme kaydetmişti.

Enzo Weber

IAB'nin istihdam piyasası barometresi Ağustos ayında 0,8 puan yükselerek 107,6 puana çıktı. Bu seviye istihdam piyasası ile ilgili barometre 2008 yılında hayata geçirildiğinden bu yana kaydedilen en yüksek düzeye işaret ediyor. Weber, "İstihdam piyasasındaki toparlanmanın devam etmesi konusundaki belirleyici etken, yeniden ciddi kısıtlamalara ihtiyaç olmadan pandeminin kontrol altına alınıp alınamayacağı olacaktır" dedi.

İstihdam Piyasası Barometresi istihdam piyasası gelişmeleri ile ilgili öncü bir gösterge olarak kabul ediliyor. Barometre ülkedeki bütün iş bulma kurumlarınınaylık anketlerine dayanıyor. Barometreyi oluşturan iki bileşenden biri gelecek üç ayda işsizlik rakamlarının tahmin edilmesi ve diğeri ise istihdam trendlerinin belirlenmesi. Barometre 90’larda olursa zayıf bir gelişime, 110’larda olursa güçlü bir gelişime işaret ediyor.

İstihdam edilenler artıyor

Almanya'da istihdam piyasası korona krizinden sonra toparlanma işaretleri veriyor. Federal İstatistik Dairesi'nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı veriler bu yılın ikinci çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı ve iş hacminde artış yaşandığını gösterdi.

Nisan-Haziran döneminde Almanya'da istihdam edilen kişi sayısı 44 milyon 700 bin olarak kaydedildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış rakamlarda ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 75 bin kişilik artış olduğu belirtildi. Sene başında istihdam rakamları düşüş eğilimindeydi.

AFP, Reuters/ SSB, HS

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