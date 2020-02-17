Almanya'da istihdam piyasası hız kesti

Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) verilerine göre dördüncü çeyrek sonu itibariyle Almanya'da istihdam edilen kişi sayısı 45,5 milyon olarak açıklandı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 310 bin kişi artan bu rakam, yüzde 0,7 oranında artışa işaret ediyor.

Ancak Federal İstatistik Dairesinin açıklamasında istihdam piyasasındaki dinamiğin zayıfladığı belirtiliyor. Zira önceki dönemlerde daha yüksek artış oranları gözlemlenmişti. 2019 yılı ilk çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısında yüzde 1,1 artış kaydedilmiş, ikinci çeyrekte yüzde 1, üçüncü çeyrekte ise yüzde 0,8 artış yaşanmıştı.

Hizmet sektörü destekledi

Açıklamada istihdam edilen kişi sayısındaki ılımlı artışın hizmet sektörü nedeniyle yaşandığı kaydedildi. Kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık ile iletişim, ticaret, ulaştırma, konaklama sektöründe istihdam artışı olduğu belirtildi.

Ancak dokuz yıldır ilk kez inşaat hariç imalat sektöründe istihdam edilenlerin sayısının 10 bin ya da yüzde 0,1 azalış gösterdiği belirtildi. Öte yandan inşaat sektöründe 2018'in son çeyreğine göre bu yıl aynı dönemde yüzde 1 artarak 26 bin daha fazla istihdam sağlandığı kaydedildi.

Federal İstatistik Dairesi 2019'un üçüncü çeyreğinde toplam istihdam edilen kişi sayısının 45 milyon 400 bine ulaştığını açıklamıştı. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana istihdam edilenlerin sayısında en yüksek seviyeye ulaşılmıştı.

dpa / SSB, JD

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